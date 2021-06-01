آمن على الأطفال وسهل التخزين.. كل شيء عن لقاح "سينوفاك" الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح، الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تراوح بين أسبوعين وأربعة اسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاماً.



لقاح جديد في "كوفاكس"

ويعد "سينوفاك" اللقاح الصيني الثاني الذي يحصل على موافقة منظمة الصحة، بعد "سينوفارم"، ما يتيح ضمه إلى منصة "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات على الدول الأشد حاجة.

وقالت الطبيبة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة المكلفة الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، إن "العالم في حاجة ماسة إلى العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بهدف مواجهة انعدام المساواة الهائل في أنحاء العالم".



الفاعلية





وتبلغ فاعلية "سينوفاك" 57% لتجنب الإصابة بأعراض كورونا، لكنها تبلغ 100% لتفادي الإصابات الأكثر خطورة والتي تستدعي الانتقال إلى المستشفى، وفق منظمة الصحة.

وأوضحت أن اللقاح "سهل التخزين ما يجعله سهل الاستخدام ويتلاءم خصوصاً مع الدول ذات الموارد المحدودة".

واستخدم "سينوفاك" حتى الآن في 22 بلداً ومنطقة بحسب معطيات جمعتها "فرانس برس".

وإضافة إلى الصين، تم اللجوء إليه في تونس وتشيلي والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وتركيا.

ترخيص للإنتاج في 5 دول





وفي مايو/أيار الماضي، قال ين وي دونج, الرئيس التنفيذي لشركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية, إن الشركة منحت 5 دول ترخيص إنتاج لقاحها المضاد لمرض كورونا، موضحا أن الدول الخمس هي: مصر، تركيا، إندونيسيا، البرازيل وماليزيا.

وأضاف دونج في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركة قدّمت 260 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم في أبريل/نيسان، ذهب أكثر من 60% منها إلى بلدان خارج الصين.

"سينوفاك" في مصر





وتلقّت مصر في منتصف مايو/أيار الدفعة الأولى من المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بإجمالي 1400 لتر.

وتكفي هذه الكمية لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاحات كورونا، ضمن اتفاقية موقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة "سينوفاك" الصينية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياجات المحلية.

وأشارت إلى البدء الفوري في تصنيع لقاحات "سينوفاك" على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين.

وذكرت أن من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.

آمن على الأطفال





وفي مارس/آذار الماضي، قالت الشركة إن لقاحها آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً، بناء على الاختبارات الأولية.

وقدمت الشركة بيانات الاختبارات إلى منظمي الأدوية الصينيين.

وقال المدير الطبي في "سينوفاك"، جانج تسنج، في مؤتمر صحفي، إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 طفلاً أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية.

وأصيب 2 من المتلقين للقاح بحمى شديدة، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات. وقال تسنج إن بقية الأشخاص الذين شملتهم التجربة عانوا من أعراض خفيفة.