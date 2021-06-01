شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا.. علامات تحذر من احتمال الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على نظام الجسم الداخلى بعدة طرق، ويمكن أن يترك تداعيات ومضاعفات طويلة الأمد على الأشخاص، حتى بعد الاختبار السلبى والتعافى التام من الفيروس، لذا يجب الانتباه لعدد من علامات التحذير التى قد تستمر مع المتعافى من كورونا، ونتعرف فى هذا التقرير على أبرز هذه العلامات، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

مريض فيروس كورونا وخطر الأعراض طويلة الأمد

قد يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس كورونا الخفيف لخطر الإصابة ببعض المضاعفات غير العادية وطويلة الأجل التي تحتاج إلى العلاج، ومن علامات التحذير التي يجب الانتباه لها ما يلي:

علامات تحذير لاحتمال إصابتك بأعراض كورونا طويلة الأمدالأرق والقلق

التوتر والقلق يمكن أن يجعل أى شخص عاطفيًا، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث مشكلات نفسية مثل الأرق أو ضباب الدماغ أو حتى الاكتئاب.

ضيق التنفس

على الرغم من وجود سعة رئوية طبيعية، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة فى المشى ويشكون من ألم فى الصدر بعد الإصابة بعدوى كورونا.

السكرى

حتى أن بعض المرضى تم تشخيص إصابتهم بمرض السكرى بعد الإصابة، يمكن أن يكون بسبب تسلل الفيروس إلى الأعضاء الحيوية مثل البنكرياس.

التهاب عضلة القلب واضطراب القلب

ارتفاع حالات تجلط الدم بين مرضى كوفيد-19 قد يؤدى إلى نوبات قلبية يجب على المريض أن يبحث عن أعراض مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والإرهاق.

السعال

السعال هو أحد الأعراض الشائعة لكورونا، لكن قد تكون الإصابة به بعد الإصابة بالفيروس بسبب نظام المناعة في الجسم أو استجابة الجسم الالتهابية.

متلازمة التعب المزمن

تعد آلام المفاصل والضعف وآلام الجسم والصداع من الأعراض الشائعة لمتلازمة التعب المزمن لدى مرضى كورونا الذين تعافوا.

مشاكل الكلى

يمكن أن تسبب الأشكال الشديدة من فيروس كورونا مشاكل فى الكلى لدى المرضى، تورم الكاحلين والقدمين والتبول المفرط وسوء الهضم هى بعض العلامات الشائعة لمشاكل الكلى.