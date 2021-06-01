شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الفطر الأسود ينمو فى ظروف بيئية معينة وترشيد الأدوية ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال تصريحات صحفية، أن الفطر الأسود ليس جديدا، ونحن فى تخصصنا الطبى نعرف الفطريات، حيث إنها من ضمن مسببات الأمراض كما نعرف البكتيريا والفيروسات.

وقال إن الفطريات تنمو في ظروف بيئية معينة لذلك عندما زادت حالات كورونا فى الهند ومع زيادة عدد السكان أصبحت نسبة الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته كثيرة، وأصبح المرضى أكثر عرضة للالتهابات الفطرية.

وأوضح أنه من المعروف أن الالتهابات الفطرية تحدث عند نقص المناعة بصفة خاصة، وحال الإصابة بمرض السكر غير المنضبط، والإصابة ببعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناعة، وتناول بعض الأدوية بشكل عشوائى ودون استشارة الطبيب، مثل الكورتيزون والمضادات الحيوية، وجميع هذه العوامل تؤدى للإصابة بالفطر الأسود.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إنه رغم أن الكورتيزون له فوائد طبية إلا أنه يجب ألا يستخدم إلا بوصفة طبية وتحت رقابة صارمة من الطبيب المعالج، والذى يحدد الجرعة التى يجب أن يتناولها المريض وعدد الأيام، موضحا أن الكورتيزون يزيد من الإصابة بمرض السكر.

وينصح بعدم أخذ أى دواء إلا بوصفة طبية حتى لا تحدث آثار جانبية، ويجب عدم صرف أى مضاد حيوى إلا بوصفة طبية، موضحا أن كل دواء له فوائد، وله أضرار لذلك يجب ضبط الجرعات وتفصيل العلاج لكل مريض من خلال الترشيد والاستهلاك الأمثل لتجنب الآثار الجانبية للعلاج.