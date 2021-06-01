7 أعراض لا تتجاهلها بعد الشفاء من كورونا.. استشر الطبيب فورا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني العديد من متعافي كورونا مجموعة من الأعراض على مدى أشهر، والتي يشير إليها الأطباء بـ"Long COVID" أو "متلازمة ما بعد كوفيد- 19".

"الآثار اللاحقة لفيروس كورونا المستجد" هو الاسم الذي أطلقه الأطباء على الأعراض، التي تظل باقية مع العديد من المتعافين من فيروس كورونا.

ونستعرض في السطور التالية الأعراض الأكثر شيوعاً، التي يجب استشارة الطبيب في حالة المعاناة منها، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.



1. فقدان حاسة الشم

يعد فقدان حاسة الشم مع خلل في التذوق أحد الأعراض المميزة لفيروس كورونا المستجد، المشكلة التي يعانيها بعض المتعافين من المرض حتى بعد شهرين أو أكثر من اجتياز المرحلة الحادة من العدوى، فنسبة حوالي 30% منهم لا يستعيدون حاسة الشم المعتادة.

2. الأمراض العصبية والنفسية

أحد الأعراض الأكثر شيوعاً للمرضى الذين يعانون من "متلازمة ما بعد كوفيد- 19" هو الضباب العقلي أو ضباب الدماغ، وهو نوع من الارتباك المستمر الذي يقلل من الوضوح واليقظة المعرفية.

ووفقاً لدراسة حديثة فإن واحداً من كل 5 ناجين من الفيروس التاجي يصاب بضباب في الدماغ ويمكن أن يستمر لعدة أشهر، بالإضافة إلى المعاناة من حالات عصبية نفسية أخرى مثل اضطرابات النوم (واحد من كل 5 مرضى) والقلق والاكتئاب وحالات عقلية أخرى (واحد من كل 3 مرضى).

3. السعال وضيق التنفس

على الرغم من أن السعال الجاف المستمر والصفير (صعوبة التنفس) قد تبدو كأعراض مرتبطة بشكل أساسي بالمرحلة الحادة من عدوى كورونا، فإنها في الواقع يمكن أن تستمر لأشهر حتى بعد المسحة السلبية.

وفي مقال بعنوان "عواقب 6 أشهر لـ COVID-19 على المرضى الذين خرجوا من المستشفى: دراسة جماعية" نُشر في مجلة The Lancetالعلمية بواسطة علماء من مستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين، أشير إلى أنه في 6 أشهر 41 من بين 390 متعافياً من "كوفيد-19" لم يكملوا اختبارات وظائف الرئة بسبب ضعف الجهاز التنفسي لديهم ومعاناتهم الضعف العام.

4. اضطرابات القلب والأوعية الدموية

يعد ارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضرباته وفشل القلب والجلطات الدموية من الأعراض التي تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية الموجودة في مرضى المتلازمة.

ويهاجم فيروس كورونا المستجد الأوعية الدموية بشكل مباشر، الأمر الذي يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد حتى لدى الشباب الذين عانوا المرض بدرجة خفيفة أو بدون أعراض.

وفي دراسة بعنوان "صلابة الشريان السباتي وسمك الطبقة الداخلية، ومؤشر زيادة الأبهر بين البالغين المصابين بالفيروس التاجي" نشرها علماء من جامعة "أبالاش" في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، أظهر الشريان السباتي للمرضى صلابة أعلى بنسبة 27% وتصلباً أعلى بنسبة 27%، وانخفاضاً في المرونة بنسبة 22% مقارنة بالمعدل الطبيعي.

5. الإعياء

الشعور بالتعب والإحساس بالضعف العام، حتى بعد الأنشطة اليومية البسيطة، هو أكثر الأعراض شيوعاً واستمراراً لـ"لونج كوفيد".

أبلغ 40% من المرضى المشاركين في تقييم جامعة ستانفورد لتكرار وتنوع الأعراض المستمرة بين مرضى "كوفيد-19"عن الحالة، بينما وجدت دراسة صينية ذلك في 6 من كل 10 مرضى.



6. تساقط الشعر

أشارت مقالة "متلازمة ما بعد كوفيد-19 الحادة"، التي نُشرت في مجلة Nature العلمية المتعددة التخصصات، إلى أن تساقط الشعر يؤثر على 20% من المرضى بعد 6 أشهر من دخول المستشفى بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

7. مشاكل الجهاز الهضمي

وجدت دراسة نشرت في مجلة The Lancet الطبية أن حوالي نصف الناجين من الفيروس التاجي المشاركين في المسح يعانون مشاكل في الأمعاء بعد 3 أشهر من اجتياز المرحلة الحادة، والتي تشمل الإسهال وفقدان الشهية والغثيان والارتجاع الحمضي أو المعروف أيضاً باسم الارتجاع المعدي المريئي (ارتجاع المريء).





