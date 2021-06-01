في اليوم العالمي للحليب.. 4 أساطير عن الذهب الأبيض السائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العالم في الأول من يونيو/ حزيران كل عام باليوم العالمي للحليب، المشروب الأكثر شهرة عالمياً بعد الماء.

ولهذا السبب، قررت منظمة الأغذية والزراعة Fao، في عام 2001، إقامة اليوم العالمي للحليب، وهو يوم مخصص للذهب الأبيض السائل للتأكيد على الأهمية العالمية لهذا العنصر الغذائي.

وغالباً ما ارتبط الحليب بالكثير من المعتقدات الشائعة، بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي، وفي التقرير التالي نستعرض 4 أساطير عن الذهب الأبيض السائل، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

الحليب ضار بصحة البالغين

من بين المعتقدات الخاطئة أن الحليب ضار بالصحة للبالغين، ولكن وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة Umberto Veronesi الإيطالية للبحث العلمي، فإن الحليب ليس ضاراَ لأي شخص، على العكس، فهو مشروب غني بالعناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والكالسيوم والفوسفور والفيتامينات.

الحليب يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

وفقاً لمؤسسة Umberto Veronesi الإيطالية للبحث العلمي، لا يزيد الحليب ومشتقاته من خطر الإصابة بالسرطان، وبالتالي لا يحتوي على مخاطر صحية، لكنه لا يساعد على محاربة الإصابة بالأورام السرطانية على الإطلاق.



ولدت هذه الأسطورة منذ حوالي 30 عاماً عندما تم افتراض وجود علاقة بين الكازين (البروتين الرئيسي الذي يستخرج من الحليب) وظهور السرطان نتيجة لاستهلاك منتجات الألبان.

ومع ذلك، أظهر المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أنه لا توجد علاقة بين استهلاك منتجات الألبان وظهور أمراض خطيرة مثل السرطان، بل على العكس من ذلك، فناك احتمالية أن الحليب يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بسبب احتوائه على فيتامين د.



ومن ناحية أخرى، بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، فيجب معرفة أن الحليب يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذلك لا ينصح بتناول الحليب لمن يعانون من أمراض القلب أو القلب والأوعية الدموية.

الحليب يزيد الوزن

هناك اعتقاد شائع بأن الحليب كامل الدسم يزيد من الوزن، ولكن في حقيقة الأمر فهو مثله مثل بقية المواد الغذائية، استهلاك كميات كبيرة منه، يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك ينصح بعدم المبالغة في شربه.



الحليب صعب الهضم

يصعب هضم الحليب فقط إذا كانت معدة الشخص غير قادرة على تحمله أو التعامل معه.

ولذلك، يجب أن يكون الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة عند تناوله، بمثابة جرس إنذار يمكن تشخيصه بإجراء الاختبارات المعملية والتحاليل.





