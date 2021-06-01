شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فحص دم الجنين (FBS) أثناء الحمل ومتى يتم إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ عينات دم الجنين (FBS) هو جمع دم الجنين مباشرة من الحبل السري، ويتم فحص دم الجنين بحثًا عن علامات فقر الدم ومشاكل الدم الأخرى، ويُعرف اختبار FBS أيضًا باسم بزل الحبل السري أو أخذ عينات دم الحبل السري عن طريق الجلد، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل فحص دم الجنين (FBS) أثناء الحمل ومتى يتم إجرائه.





عادة ما يتم استخدام فحص FBS عندما تظهر الموجات فوق الصوتية الدوبلرية أو سلسلة من اختبارات بزل السائل الأمنيوسي لأول مرة فقردم متوسط ​​إلى شديد لدى الجنين.

إذا كنتِ مصابة بالحساسية تجاه العامل الريسوسي (Rh) وهو بروتين موروث يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء وتحملي جنينًا يحمل عامل إيجابي، فيمكن لجهازك المناعي مهاجمة خلايا الدم الحمراء للجنين.

يستخدم FBS للنظر في عدد خلايا الدم الحمراء للجنين ومستوى الأكسجين ، كما أنه يبحث عن علامات تدل على أن جهاز المناعة لديك يدمر خلايا الدم الحمراء للجنين.

لماذا يتم إجراء فحص دم الجنين؟

إذا أظهرت فحوصات الموجات فوق الصوتية "دوبلر" أو بزل السائل الأمنيوسي فقردم متوسط ​​إلى شديد.

تُظهراختبارات دم الجنين مستوى الأكسجين وحالة خلايا الدم الحمراء وعدد خلايا الدم الحمراء يساعد هذا طبيبك على التخطيط لأفضل علاج لك أثناء فترة الحمل.



تحاليل

نتائج الاختبار

إذا كانت تأثيرات تحسس العامل الريسوسي شديدة وكان الجنين مصابًا بفقر دم شديد ، فيمكن إجراء نقل دم للجنين على الفور. قد يتم جدولة عمليات نقل الدم المستقبلية للحفاظ على صحة الجنين حتى يتم تسليمه بأمان.

يمكن عمل FBS في وقت مبكر من الأسبوع السابع عشر من الحمل، في منتصف الثلث الثاني من الحمل.