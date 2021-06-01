اكتشاف جديد لإطالة العمر والتحكم في معدل الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 2:23 مساءً

يطمح العلماء دائماً إلى تحويل المستحيل إلى معقول في المواظبة على تكثيف التجارب والخروج بخلاصات يومية تصاعدية. وتمكن باحثون من جامعة، بار إيلان، الإسرائيلية، من زيادة متوسط العمر المتوقع للفئران بمعدل 30 في المئة.

وعزا الباحثون ذلك إلى أن الفئران المعدلة وراثياً لديها مستويات عالية من الجين SIRT6. وكان هذا الجين هو محور البحث، الذي كان يعتقد على نطاق واسع أنه يرتبط بالشيخوخة لدى الفئران، لكنهم أكدوا أنه يساهم أيضا في تنظيم العديد من العمليات البيولوجية الأخرى مثل السمنة ومقاومة الإنسولين.

وركز الباحثون على الآليات الكامنة وراء عملية الشيخوخة، وهو أمر ضروري لتطوير التدخلات من أجل تحسين الصحة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وذلك من خلال الأساليب البيوكيميائية والتحليلات الأيضية.

وفي حين أن الحيوانات الأكبر سنا فقدت القدرة على توليد الطاقة دون مساعدة من مصادر خارجية، حافظت الفئران المعدلة وراثيا على قدرتها على توليد الطاقة من مناطق التخزين الأخرى، مثل الدهون وحمض اللاكتيك.

ويشير الأستاذ في جامعة بار إيلان، حاييم كوهين، إلى أن “هذا الاكتشاف يؤكد جنبا إلى جنب مع النتائج السابقة التي توصلنا إليها، أن جين SIRT6 يتحكم في معدل الشيخوخة”.

ويضيف: “إذا تمكنا من تحديد كيفية تنشيطه في البشر، فسنكون قادرين على إطالة العمر، وقد يكون لهذا آثار صحية واقتصادية هائلة”.