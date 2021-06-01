تحذير للأمهات الجدد… قلة النوم تسرع من الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 2:22 مساءً

وجدت دراسة أن الحصول بانتظام على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة يمكن أن يترك جسد المرأة أكبر بمعدل من ثلاث إلى سبع سنوات.

وأشارت دراسات إلى أن قلة النوم في الأشهر الستة الأولى بعد ولادة الطفل تؤدي إلى تسريع الشيخوخة لدى الأم.

وحثت الباحثة الدكتورة جوديث كارول الأمهات الجدد على الحصول على قدر كافي من النوم قدر المستطاع، والاستعانة بمساعدة والد وجدي الطفل حيثما أمكن ذلك.

وفي أول دراسة من نوعها، وجه الباحثون سؤالاً لـ 33 أمًا لأطفال يبلغون من العمر عامًا واحدًا عن مقدار النوم الذي حصلن عليه منذ ولادة أطفالهن، وكان إجابة أكثر من نصفهن أنهن يحصلن على أقل من سبع ساعات نوم في الليلة.

وأخذت الدكتورة كارول أيضًا عينات من دم المشاركات وحللتها بحثًا عن تغييرات طفيفة في الحمض النووي، حيث ترتبط هذه التغييرات بالشيخوخة، وكذلك الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب، وارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة.

وكشفت النتائج أن الأشهر الستة الأولى بعد ولادة الطفل تعتبر حاسمة، وقلة النوم في تلك الفترة أدت إلى تسريع الشيخوخة، وزيادة وخطر الإصابة بأمراض خطيرة، في حين أن قلة النوم في الأشهر القليلة المقبلة كان تأثيرها أقل.

وقالت الدكتورة كارول إن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد النتائج، ومن المهم أيضًا التحقق مما إذا كانت الشيخوخة دائمة أو إذا كان النوم الأفضل في السنوات اللاحقة يلغيها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.