فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من زبدة الفول السوداني

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية غير متوقعة لتناول زبدة الفول السوداني لصحتك، فعلى الرغم من احتوائها على العديد من السعرات الحرارية أعلى بكثير مما نريد إلا أنها تحتوي على جميع أنواع الدهون والبروتينات الجيدة التي يحتاجها جسمك. إليك سبعة أسباب لتناول المزيد من زبدة الفول السوداني.

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مصدر جيد للبروتين

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يحتاج جسمك إلى البروتين فهو مصدر نباتي، وهو أحد الخيارات العديدة للأكل الصحي وتحتوي زبدة الفول السوداني على 25 في المائة من البروتين، فيساعد تناولها على إبقائك ممتلئة لفترة أطول.



تعد زبدة الفول الصويا غنية بالفيتامينات والمعادن وهي مصدر رائع للألياف الغذائية أيضاً، وللتأكد من حصولك على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، يجب أن تحصل على أنواع مختلفة من البروتين.

واحدة من أكبر مشاكل النظام الغذائي هي الشعور بالجوع، ولحسن الحظ يمكن أن تساعدك زبدة الفول السوداني على منحك الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر ضروري لتناول كميات أقل وفقدان الوزن.

ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني بدون إضافات تحتوي على حوالي 90 سعرة حرارية إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فلمزيد من الشبع لايضر إضافة القليل من هذا الموز إلى زبدة الفول السوداني لمنحك طاقة.

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رائعة لمن يعانون من مرض السكري

عندما تنخفض مستويات الإنسولين في الجسم، فأنت بحاجة إلى الكثير من الألياف للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة.



تحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من الألياف والبروتين، وكمية لا بأس بها من الدهون الصحية ولا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز لديك، لذلك إذا كنت مصاباً بمرض السكري فهي اختيار ممتاز.



وتعد زبدة الفول السوداني مليئة بحمض الأوليك، ومن المعروف أن هذا الحمض يحسن حساسية الإنسولين وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة الضرورية لصحتك فأنت بحاجة إلى هذه الدهون الصحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.



وتحتوي زبدة الفول السوداني على مستويات عالية من المغنسيوم أيضاً، والذي يعد معدناً أساسياً لمرضى السكر.

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رائعة لصحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي بعض أنواع زبدة فول الصويا على زيت الزيتون وهو مصدر جيد لفيتامينE .



في حين أن جميع المكسرات والبقوليات التي تحتوي عليها زبدة الفول السوداني مفيدة لصحة قلبك، وتعتبر زبدة الفول السوداني خياراً فعالاً للغاية من حيث التكلفة لصحة قلبك وهي لذيذة ومغذية.

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غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي زبدة الفول السوداني على المكسرات، تمتلئ الطبيعة بهذه المكسرات المليئة بالفوائد الصحية مثل مضادات الأكسدة، وهي ضرورية لتدمير الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان وأمراض القلب.

مليئة بالفيتامينات والمعادن

يسمح لك تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة بالحفاظ على جميع الفوائد الغذائية إذا كنت ستأكل 100 جرام من زبد الفول السوداني، فهي تحتوي على المكملات التالية لمتطلباتك اليومية.

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