حيل لتحمي نفسك من انتشار فيروس كورونا 

بيروت - نادين محمد -

وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أسئلة شائعة حول الإصابة "هل يمكنك التقاط مرض فيروس عن طريق الطعام؟" "كيف أقوم بغسل الملابس الآن؟" ويمكن أن تساعدك الإرشادات التالية على حماية نفسك وعائلتك من التعرض لأمراض الجهاز التنفسي المسببة للفيروسات.

على الرغم من استمرار إجراء المزيد من الأبحاث حول فهم فيروس COVID-19، فقد ثبت أن الفيروس ينتقل من خلال الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي لشخص مصاب (من خلال السعال والعطس) ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

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إليك بعض النصائح والحيل فقد يعيش الفيروس على الأسطح لبضع ساعات حتى عدة أيام. لكن يمكن القضاء عليه باستخدام المطهرات البسيطة، كما يقول الخبراء. إذن فهذه قائمة بنصائح التنظيف والنظافة لحماية نفسك ومنزلك.

1.ممارسة النظافة الشخصية :

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تدابير النظافة الشخصية البسيطة يمكن أن تساعد ليس فقط في حماية صحتك ولكن صحة عائلتك وصحة الآخرين.

اغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر قدر الإمكان لمدة 20-30 ثانية على الأقل. خذ حماماً مرة واحدة على الأقل يومياً واستخدم مطهراً عند الحاجة.

2. تجنب لمس وجهك (الأنف والعينين والفم)

تجنب فرك عينيك أو حك الأنف أو مضغ الأظافر قدر الإمكان.

3. لا تسعل أو تعطس في يديك :

قم بتغطية فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلص من المنديل المستخدم بأمان وعلى الفور.

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4. حافظ على المسافة

بينك وبين الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام).

5. اغسل يديك :

نذكرها مرة أخرى نظراً للدور الحاسم لغسل اليدين في السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره

تأكد من غسل يديك بعد نفث أنفك، والعطس في منديل، واستخدام الحمام عند المغادرة والعودة إلى منزلك قبل تحضير الطعام أو تناوله، ووضع المكياج، والتعامل مع العدسات اللاصقة، إلخ.

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6. استخدم معقماً قوياً لليدين :

إذا كنت تستخدم معقماً لليدين، فتأكد من احتوائه على 60 في المائة على الأقل من الكحول. تأكد من تغطية جميع أجزاء اليدين وفرك اليدين معاً لمدة 20-30 ثانية حتى تشعر بالجفاف.

7. اغسل ملاءات السرير والمناشف ومناديل المطبخ التي يعاد استخدامها :

ضع في اعتبارك تغيير ملاءة السرير كل يومين ؛ تغيير الأوراق كل يوم هو أفضل سيناريو. أيضاً، اغسل المناشف بعد كل استخدام ومناديل المطبخ التي يعاد استخدامها بعد كل استخدام [5] . نظراً لأن معظمنا يقوم بغسيل الملابس في المنزل، فإليك بعض النصائح الإضافية: لا تهز الملابس المتسخة لتقليل احتمالية انتشار الفيروس في الهواء. استخدم الماء الدافئ لغسل الملابس، حيث يساعد على قتل الفيروس. اغسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهراً كحولياً لليدين بعد ذلك مباشرة. اغسل أو عقم كيس الغسيل. ضع في اعتبارك تخزين الغسيل في أكياس يمكن التخلص منها. عدوى فيروس كورونا تنتقل بشكل رئيسي عن طريق الهواء.

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8. استخدم منتجات التنظيف بأمان :

تأكد من اتباع تعليمات منتج التنظيف وابحث عن الاحتياطات، مثل ارتداء القفازات والتأكد من أن لديك تهوية جيدة.