أضرار لقاح الإنفلونزا    

بيروت - نادين محمد - كل عام ، يحمي الناس أنفسهم من الأنفلونزا ، عن طريق الحصول على لقاح الإنفلونزا . يمكن أن يقلل هذا اللقاح ، الذي يأتي عادةً في صورة حقنة أو بخاخ أنف ، من فرص الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.

عادة ما تكون معظم اضرار لقاح الأنفلونزا خفيفة. ومع ذلك ، في حالات نادرة ، يمكن أن تكون شديدة. قبل أن تحصلي على لقاح الإنفلونزا ، قد ترغبين في معرفة ما يمكن توقعه.

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يتم استخدام مادة حافظة قائمة على الزئبق تسمى الثيميروسال في بعض القوارير متعددة الجرعات من لقاح الإنفلونزا، لمنع البكتيريا والجراثيم الأخرى من النمو.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن استخدام الثيميروسال في اللقاحات آمن ويسبب آثارًا جانبية قليلة.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح الأنفلونزا خفيفة، ومتشابهة في البالغين والأطفال والرضع.

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1- رد فعل في مكان الحقن

التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لقاح الأنفلونزا هو رد فعل في موقع الحقن ، والذي يكون عادةً في الجزء العلوي من الذراع. بعد أخذ الحقنة ، قد يشعر الشخص بألم ، واحمرار ، ودفء ، وفي بعض الحالات ، تورم طفيف. عادة ما تستمر هذه التأثيرات أقل من يومين.

2- الصداع والأوجاع والآلام الأخرى

بعد الحقنة ، قد تعاني من الصداع أو بعض الآلام في العضلات في جميع أنحاء جسمك. يحدث هذا أيضًا عادةً في اليوم الأول ويختفي في غضون يومين. يمكن أن يساعد تناول مسكنات الألم في تخفيف الألم.

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3- دوار أو إغماء

قد يشعر الشخص بالدوخة أو الإغماء مع لقاح الأنفلونزا. يجب ألا تدوم هذه التأثيرات أكثر من يوم أو يومين. إذا كنتِ تميلين إلى الشعور بالدوار أو الإغماء عند أخذ اللقاح ، فتأكدي من إخبار الطبيب قبل إعطائك لقاح الإنفلونزا.

يمكنك أيضًا تجربة:

الجلوس لفترة من الوقت بعد تلقيك الحقنة

تناول وجبة خفيفة قبل اللقطة أو بعدها

4- الحمى

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تعتبر الحمى التي تصل إلى 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أقل من الآثار الجانبية الشائعة لقاح الأنفلونزا. و يجب أن تختفي في غضون يوم أو يومين.



