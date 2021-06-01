صحة ورشاقة

زيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء المصابين بكورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

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توصلت دراسة حديثة لمعهد أبحاث الغذاء والتغذية في وزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء المشتبه في إصابتهم بكورونا.

 

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية عن المعهد أنه "يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر، مكملاً غذائياً مساعداً مع الحالات المحتمل إصابتها بكورونا، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات".

 

وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف فانكشونال فوودز" الدولية، 63 شخصاً، كانوا مقيمين في مرفقين لعزل المصابين بكورونا في منطقة سانتا روزا، بإقليم لاغونا.

 

ومن ناحية أخرى، بددت وزارة الصحة المخاوف من وصول سلالة فيروس التي تحمل خصائص سلالتي المملكة المتحدة والهند، إلى البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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