الإمارات توفر لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-15 سنة.. وجرعة داعمة من "سينوفارم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الثلاثاء، توفير لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد-19" للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، داعية الذين أكملوا 6 أشهر بعد تلقيهم لقاح "سينوفارم" إلى أخذ الجرعة الداعمة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الأولوية في الحصول على الجرعة الداعمة، لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه القرارات في إطار توسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-"19 والسيطرة على المرض ومكافحته، حيث توفر الوزارة خدمة حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق "كوفيد-19"، وذلك في إطار تسخير الدولة لقدراتها للتركيز على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع للوصول إلى المناعة المكتسبة حيث تعد التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض والأوبئة.





ويأتي هذا الإعلان بعد إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية بما يدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع.. ورغم قلة الإصابات بين فئة الأطفال فإن التطعيم يعد مهماً جداً بما يعزز الشعور بالأمان والحفاظ على الصحة والسلامة في ظل تكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس "كوفيد-19" الذي يؤكد على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة، أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح " فايزر- بيونتيك " للفئة العمرية 12 إلى 15 والجرعة الثالثة الداعمة من لقاح "سينوفارم" يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وتعمل دوماً على تسخير كافة الإمكانيات لتحصين المجتمع. ويشكل هذا القرار مدخلاً لمرحلة مهمة للغاية في مواجهة " كوفيد-19 " للعبور إلى التعافي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتعزز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.

نتائج مثمرة

وأشار إلى أن النتائج المثمرة التي حققتها الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19 "والإقبال الكبير من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، حيث أشارت التقارير العالمية إلى أن دولة الإمارات من أفضل دول العالم في التعامل مع "كوفيد-19 "نظرا لتطور القطاع الصحي واستثمار الخبرات والقدرات والإمكانات للحفاظ على المكتسبات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية أن الوزارة أنجزت تجهيز وتزويد مراكز الحصول على لقاح " كوفيد-19" بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة وتوفير المعدات الطبية لاستقبال الأعداد المتوقعة من الفئة العمرية 12 إلى 15 سنة ومن أكملوا 6 أشهر بعد الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم لتلقي الجرعة الداعمة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة "كوفيد- 19"وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ولفتت إلى أن العمل جار على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمراكز تقديم اللقاح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أفراد المجتمع للحصول على لقاح "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن توفر اللقاح لا يعني انتهاء فترة "كوفيد-19"ولابد من استمرار الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة.



