شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأولياء الامور .. المنصة الالكترونية الوحيدة لتسجيل التقديم لرياض الاطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرا لاهتمام المسئولين بمرحلة رياض الاطفال وما تمثله هذه المرحلة من عبء على اولياء الامور ،سواء فى عملية البحث عن سبل التقديم لاولادهم او المنصات التى يقدمون من خلالها .

أتاحت وزارة التربية والتعليم ، منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ل "لمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات"، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ، ويمكنك التقديم من خلال الرابط التالى

http://emis.gov.eg

في الفترة من 1 /6 /2021 إلى 30 /6 /2021، ويتم فحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 /7 /2021 إلى 31 /7 /2021.