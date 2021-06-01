شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر: التدخين يقلل من فاعلية المستخضرات المعالجة للأمراض.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن التدخين وأحد من عوامل الخطر الذى يسبب أعراض جانبية أو قلة فاعلية الدواء وأرجعت هيئة الدواء ذلك إلى أن التدخين يحفز الجسم لإفراز بعض الإنزيمات فى الكبد تؤدى إلى تكسير الدواء داخل الجسم بشكل مما قد يسبب تقليل من فاعلية الدواء.

وطالبت هيئة الدواء جميع المواطنين الذين يقومون بالتدخين بالإقلاع عنة والحرص على اختيار أسلوب حياة صحى، مؤكدة أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المدخنين، بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا، مطالبة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.







