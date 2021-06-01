شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للحليب.. تعرف على فوائد اللبن الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للحليب فى اليوم الأول من يونيو من كل عام، ويعتبر الحليب واحدًا من المشروبات المهمة للصحة، والذى يجب تناوله لتعزيز صحة الجسم والمناعة، كما أنه مفيد لنمو الأطفال، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د، وغيرها من الفيتامينات، ونستعرض فى التقرير التالى فوائد شرب الحليب لتحسين صحتك، وفقا لما نشره موقع "indiatoday".

1- غنى بالمغذيات:الخصائص الغذائية للحليب مثيرة للإعجاب، حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د.

2- جودة البروتين:الحليب مصدر غنى بالبروتين، حيث يحتوى كوب واحد فقط على 8 جرامات من البروتين، ويعد البروتين أمرًا حيويًا لعمل الجسم بشكل صحيح لأنه يساعد فى نمو وتطوير وإصلاح الخلايا وتنظيم جهاز المناعة.

3- مفيد لصحة العظام:لطالما ارتبط شرب الحليب بعظام صحية، بسبب مزيجه القوى من العناصر الغذائية، بما فى ذلك الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كل هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية.

4- مكون متعدد الاستخدامات:الحليب مكون متعدد الاستخدامات يمكن إضافته بسهولة إلى نظامك الغذائي، ويمكن استخدامه في صنع العصائر، أو إضافته إلى القهوة، وما إلى ذلك.

5-تناول الحليب يحافظ على صحة الأسنان والعظام والوقاية من التسوس والتهابات اللثة، كما أنه يساعد على نمو أسنان الطفل.

6- يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بالالتهابات، كما أنه يحد من خطر الإصابة بسيولة الدم ويحمى الجسم من الاصابة بالجلطات.

7-تناول الحليب يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.

8-تناول كوب من الحليب البارد يعمل كعلاج لالتهابات المعدة والحد من الحموضة وحرقة المعدة.