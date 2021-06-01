علاج جفاف الأنف للحامل

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - مشكلة جفاف وانسداد الأنف " انغلاق الأنف" ، من المشكلات التي تتعرض لها الحامل وتسبب لها إزعاجا كبيرا، وجفاف الأنف يختلف تماما عن التهابات الأنف؛ حيث أن مسالك الهواء كثيرا ما تتعرض للانتفاخ والتورم خلال فترة الحمل، ويقل وسع مجرى الهواء، وتصبح الأنف طرية ورطبة..ومعرضة أكثر للنزف، ما يؤدي لجفاف الأنف. معنا الدكتور احمد فؤاد أستاذ الأنف والأذن للشرح والتوضيح
جفاف الأنف
- من أكثر الأعراض التي ترتبط بالحمل، خاصة إذا تعلق الأمر بمرض الحساسية، والمعروف علمياً أنه لكي يتمكن الأنف من القيام بوظائفه على أكمل وجه؛ يجب أن يحتفظ بمستويات معينة من الرطوبة الداخلية
- وقد يتسبب الطقس الحار جداً بجفاف الأنف، أو بسبب تناول أدوية معينة تحتوي على مواد تعمل على كبح إفرازات الأنف الطبيعية..وأسباب أخرى
أسباب جفاف الأنف
- الأنفلونزا ونزلات البرد..يجف الأنف نتيجة لمسح الأنف ونفخه باستمرار في داخل المنديل للتخلص من أي بلغم متراكم خلال نزلة البرد أو الأنفلونزا
- كما إن مسح الأنف باستمرار وبقوة قد يلحق الضرر بالأغشية الرقيقة المبطنة للأنف، فتبدأ بالتشقق، ويبدأ الدم بالتسرب منها
- التغيرات الهرمونية..والتي تحدث في جسم المرأة أثناء فترة الحمل؛ كثيرا ما تتسبب بجفاف الأنف، حيث تؤثر هذه الهرمونات في الأغشية المخاطية الموجودة في الفم والأنف وتسبب جفافها
- الإصابة بالحساسية..عند الإصابة بالحساسية، يبدأ الجسم بإبداء ردود فعل هجومية ذاتية، وفي بعض الحالات الشديدة من الحساسية، يتم إفراز كميات كبيرة من الهيستامين في الجسم؛ ما يسبب ظهور أعراض متنوعة، ومنها تهيج الأغشية المخاطية في الأنف، و جفاف الأنف
- البيئة المحيطة..أحياناً قد يكون الهواء في المنزل أو خارجه هو السبب في جفاف الأنف، كالهواء البارد خارج المنزل أو تشغيل التدفئة في داخل المنزل؛ ما يسبب الجفاف الحاصل لأغشية الأنف
- " متلازمة شوغرن.".وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تتسبب في جفاف سوائل الجسم المختلفة بما في ذلك المخاط ما قد يؤدي لجفاف الأنف5
- الأدوية..قد تتسبب بعض الأدوية بجفاف الأنف - دواء جديد- وهنا يفضل استشارة الطبيب الذي يقوم بتغيير الدواء، أو يوصي بالاستمرار به
- تناول مزيلات الاحتقان..جفاف الأنف نتيجة لكثرة تناول الحامل لمزيلات الاحتقان من خلال جفاف الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنف، وكذلك ضغط الدم يسبب جفافا ونزيفاً للأنف بشكل متكرر
كيفية علاج جفاف الأنف للحوامل
- استعمال مرطب في البيت؛ ما يزيد من رطوبة الهواء، ويحفظ رطوبة الأغشية المخاطية، وهذا يجعل الأنف يفرز بصورة طبيعية
- كما يمكنك وضع المنشفة على رأسك، ومن ثَم استنشاق البخار في أثناء وجوده في حوض مائي
- يمكنك النوم في وضعية نصف الجلوس مع رفع الرأس أيضاً، كما يجب الابتعاد عن العقاقير الخاصة بالأنف من دون استشارة من الطبيب
- لأن كثرة استعمال العقاقير تسبب مشكلات كثيرة ممكن تجعل مشكلة احتقان الأنف وجفافه تستمر طوال فترة الحمل 9 أشهر
- بإمكانك استخدام بخاخ الأنف الذي يوجد في الصيدليات، هذا الرذاذ أكثر أمناً لكل النساء الحوامل، ولا يحتوي على مواد ضارة ومؤذية أيضاً
- يمكنك أن تبخي الماء للأنف، ومن ثَم يزيل كل الانغلاقيات؛ ما يخفف من الاحتقان الذي يوجد في الجيوب الأنفية
- فرك الأنف بكريم مرطب من دون استنشاقه من خلال الرئتين خوفاً من أن يتسبب في التهابات رئوية
- الإكثار من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم لفترات، ويتم شرب نحو 8 كؤوس من الماء أو العصير الطبيعي يومياً، مع الابتعاد عن الإكثار من الكافيين
متى تجب عليك استشارة الطبيب؟
- جفاف الأنف يُعتبر عرضاً غير مثير للقلق، لكن وجود بعض الأعراض المرافقة قد تستدعي استشارة الطبيب مثل: الحكة، والاحتقان داخل الأنف ونزيف الأنف، والقشور، والإحساس بالحرقان
- وإذا استمرت مشكلة جفاف الأنف، وأصبحت غير قابلة للعلاج؛ فقد يكون جفاف الأنف هنا علامة على الإصابة بالتهابات أنفية شديدة
علاجات منزلية
- عليك بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"؛ حيث تساعد على تخثر الدم، ومن أبرز هذه الأطعمة: الجوافة واللفت والخردل والبقدونس والبرتقال والفراولة والليمون
- زيت الزيتون: وهو غني بالدهون غير المشبعة، كما إنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة؛ فقومي بتمريره داخل الممرات الأنفية لترطيبها مرتين يومياً
- المياه المالحة: وهي علاج منزلي للأنف الجاف؛ فهي تعمل بوصفها مرطباً، وتحافظ على رطوبة بطانة الأنف
- ضعي خليط الماء والملح في زجاجة رذاذ، وقومي بالرش منها 3 مرات يومياً في أنفك
- البخار: أحضري وعاءً من الماء الساخن، وغطي رأسك بالمنشفة، واستنشقي البخار منه على فترات منتظمة؛ ليساعد على تنعيم المخاط المجفف في الممرات الأ
-