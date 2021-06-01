علاج جفاف الأنف للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - مشكلة جفاف وانسداد الأنف " انغلاق الأنف" ، من المشكلات التي تتعرض لها الحامل وتسبب لها إزعاجا كبيرا، وجفاف الأنف يختلف تماما عن التهابات الأنف؛ حيث أن مسالك الهواء كثيرا ما تتعرض للانتفاخ والتورم خلال فترة الحمل، ويقل وسع مجرى الهواء، وتصبح الأنف طرية ورطبة..ومعرضة أكثر للنزف، ما يؤدي لجفاف الأنف. معنا الدكتور احمد فؤاد أستاذ الأنف والأذن للشرح والتوضيح

وقد يتسبب الطقس الحار جداً بجفاف الأنف، أو بسبب تناول أدوية معينة تحتوي على مواد تعمل على كبح إفرازات الأنف الطبيعية..وأسباب أخرى

من أكثر الأعراض التي ترتبط بالحمل، خاصة إذا تعلق الأمر بمرض الحساسية، والمعروف علمياً أنه لكي يتمكن الأنف من القيام بوظائفه على أكمل وجه؛ يجب أن يحتفظ بمستويات معينة من الرطوبة الداخلية

الأنفلونزا ونزلات البرد..يجف الأنف نتيجة لمسح الأنف ونفخه باستمرار في داخل المنديل للتخلص من أي بلغم متراكم خلال نزلة البرد أو الأنفلونزا

كما إن مسح الأنف باستمرار وبقوة قد يلحق الضرر بالأغشية الرقيقة المبطنة للأنف، فتبدأ بالتشقق، ويبدأ الدم بالتسرب منها

التغيرات الهرمونية..والتي تحدث في جسم المرأة أثناء فترة الحمل؛ كثيرا ما تتسبب بجفاف الأنف، حيث تؤثر هذه الهرمونات في الأغشية المخاطية الموجودة في الفم والأنف وتسبب جفافها

الإصابة بالحساسية..عند الإصابة بالحساسية، يبدأ الجسم بإبداء ردود فعل هجومية ذاتية، وفي بعض الحالات الشديدة من الحساسية، يتم إفراز كميات كبيرة من الهيستامين في الجسم؛ ما يسبب ظهور أعراض متنوعة، ومنها تهيج الأغشية المخاطية في الأنف، و جفاف الأنف

البيئة المحيطة..أحياناً قد يكون الهواء في المنزل أو خارجه هو السبب في جفاف الأنف، كالهواء البارد خارج المنزل أو تشغيل التدفئة في داخل المنزل؛ ما يسبب الجفاف الحاصل لأغشية الأنف

" متلازمة شوغرن.".وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تتسبب في جفاف سوائل الجسم المختلفة بما في ذلك المخاط ما قد يؤدي لجفاف الأنف 5

الأدوية..قد تتسبب بعض الأدوية بجفاف الأنف - دواء جديد- وهنا يفضل استشارة الطبيب الذي يقوم بتغيير الدواء، أو يوصي بالاستمرار به