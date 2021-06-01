في الإجازة الصيفية ..علّمي طفلك فنون الطبخ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - يخلق الطبخ مع المجموعة روحاً إيجابيّة في المكان، هذه الروح أنت بحاجتها مع أطفالك في البيت كل يوم وكل ساعة، نحن الآن في موعد الإجازة الصيفية، ما رأيك أن تعلمي أطفالك فنون الطبخ تحت إشرافك، سيكون هذا بالتأكيد أحد الأنشطة التي تعتبر وقتاً عائلياً جيداً.

كيف يمكنك إشراك الصغار في تحضير وجبة؟

1 – تشاوروا في نوع الوجبة

اطلعوا على صور الوجبات

ابدأي معهم بمحادثة حول ما قد يرغبون في تناوله، وقدمي بعض الاقتراحات لأطباق لذيذة، فالنقاش معهم يعطيهم الحماس لتدبير أمورهم بأنفسهم، واستغلال الوقت، ناهيك عن الآثار الصحية طويلة المدى عندما يتعلمون شراء كل ما هو صحي. أطلعيهم على بعض الوجبات في كتاب الطبخ أو على الإنترنت، كي يضعوا جمالية الوجبة في مخيلتهم.

2 – كوني متحمسة

ابتعدي عن القلي

لأنه إذا كنت تحبين الطهي والأكل والبقاء في المطبخ، فإن فرصتك هي أن تزرعي في أطفالك نفس الحماس. بعض السندويشات اللذيذة قد تكون مكانًا جيدًا للبدء.

على ألا يصل حماسك لتعليمهم تقنيات التحضير الخطيرة مثل القلي العميق.

3 – اختاري من هذه الأطباق

اصطحبيهم إلى متجر البقالة

سمك سلمون وخضار ترياكي مطبوخ في الفرن، معكرونة بأنواع مختلفة من الصلصا (بيستو و فيتوتشيني ألفريدو والتي يحبها الجميع)، شطائر الجبن المشوية، سلطات المعكرونة، فاهيتا، طواجن، أصابع السمك المشوي.

الآن بعد أن اخترت الطبق مع أطفالك، أعدي معهم قائمة البقالة، واصطحبيهم إلى المتجر.علمي طفلك الصغير هناك مكان العثور على المكونات في المتجر فعادة ما يتم توزيع المواد الغذائية في جميع متاجر البقالة بنفس الطريقة.

4 – ازرعي الروح المرحة

كوني مرحة

بمجرد وصولك إلى المنزل، قومي بتشغيل بعض الموسيقى التي يحبها أطفالك، وأعدي بعض المشروبات المنعشة، وثم ابدأوا بإعداد الوجبة. كوني صبورة واعملي ببطء، واسمحي لشركائك الصغار في الطهي بالقيام ببعض (أو معظم) العمل.

5 – علميهم فن الطبخ على خطوات

علميهم فن الطبخ على خطوات

يمكنك تقسيم تحضير الوجبة إلى خطوات ابدأي بالخطوة الأولى ودعي طفلك الصغير يكملها ثم تقوم ابنتك بالخطوة الثانية، ثم خطوة أخرى بمفردهما أو يمكنكم القيام بكل خطوة معاً. توزيع الخطوات إلى حد كبير على عمر الطفل، ولكن سيعلمه أسلوب مساعدة غيره بسرعة.

6 – امدحي عملهم واهتمي بما يفعلون

امدحي عملهم

تأكدي من إغراقهم بالمجاملات طوال فترة تعلمهم فن الطبخ أثناء تحضير الوجبة، لخلق شعور بالثقة بالنفس والمتعة فيما يتعلق بالطهي. لا تجعلي الأجواء جدية وسيقدر تلاميذك اهتمامك بالخطوات التي يقوم بها كل طفل. الجميع يحب المعلم المرح والمتحمس.

7 – اطلبي مساعدتهم في التنظيف

اطلبي مساعدتهم في التنظيف

عند الانتهاء أخيراً من الإفطار أو الغداء أو العشاء، ستستمتع العائلة بأكملها بالوقت وتناول وجبة من تحضير الأطفال، لكن لا تنسي أن تكوني قدوة حسنة فيما يتعلق بتنظيف المطبخ بعد الوجبة. هذا جزء آخر لا يتجزأ من الطهي. لا تعلميهم أبداً على التكاسل بعد تناول الطعام، ما سيعرضك للإنهاك. يجب أن يُترك المطبخ نظيفاً بشكل رائع فهذا سيقوي عندهم القدرة على الترتيب ومساعدتك في كل أعمال المنزل.