كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - تحدث أشياء كثيرة في جسمك مباشرةً بعد إنجاب طفلك، خلال فترة الحمل، تغير جسمك كثيراً، بالرغم من سعيك الدائم للحفاظ على وزن مثالي وطفل بصحة جيدة، ولكن بعد الولادة يتغير جسمك مرة أخرى، يتغير جسمك كثيراً بعد الولادة، بعض التغيرات جسدية والبعض الآخر عاطفية، التغيرات الجسدية، مثل: امتلاء ثدييك بالحليب، والبعض الآخر عاطفي، مثل: الشعور بضغط إضافي.

تغيرات لن تتوقعيها تحدث بعد الولادة

الولادة

تحدثت الدكتورة هند محمد سلمى استشاري النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365 نت» عن العديد من المضايقات وتغيرات الجسم بعد الولادة بأنها طبيعية، لكن في بعض الأحيان تكون علامات أو أعراض لمشكلة صحية تحتاج إلى علاج.

وقالت: اذهبي إلى جميع فحوصات ما بعد الولادة؛ حتى لو كنتِ على ما يرام، هذه فحوصات طبية تجرينها بعد ولادة طفل للتأكد من أنك تتعافَين جيداً من المخاض والولادة، في الفحوصات الخاصة بك، يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك المساعدة في اكتشاف الحالات الصحية وعلاجها، تعتبر رعاية ما بعد الولادة مهمة؛ لأن الأمهات الجدد معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة ومهدِدة للحياة في بعض الأحيان في الأيام والأسابيع التي تلي الولادة.

ما هي آلام ما بعد الولادة؟

تعب بعد الولادة

آلام ما بعد الولادة هي تقلصات في البطن، تشعرين بها عندما يتقلص الرحم إلى حجمه المعتاد بعد الحمل، يجب أن تختفي التقلصات في غضون أيام قليلة، بعد الولادة مباشرة، يكون رحمك مستديراً وصُلباً ويزن حوالي 2 رطل، بعد حوالي 6 أسابيع من الولادة، يزن 2 أوقية فقط.

ما تستطيعين فعله:

اسألي الطبيب المختص عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكنك تناولها للألم.

ما هي التغيرات الجسدية التي يمكن أن تحدث بعد الولادة القيصرية؟

تعب

الولادة القيصرية «وتسمى أيضاً الولادة القيصرية» هي الجراحة التي يولد فيها طفلك من خلال جرح يقوم به الطبيب في بطنك ورحمك، تعتبر الولادة القيصرية عملية جراحية كبرى؛ لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعافَي، قد تكونين متعَبة حقاً في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى بعد العملية القيصرية؛ لأنك فقدت دماً أثناء الجراحة، قد يكون الجرح على بطنك مؤلماً.

ما تستطيعين فعله:

اسألي الطبيب عن دواء الألم.

اطلبي من شريكك وعائلتك وأصدقائك مساعدتك في رعاية الطفل وفي المنزل.

احصلي على قسط من الراحة عندما تستطيعين.. نامي عندما ينام طفلك؛ حتى عندما يغفو أثناء النهار.

لا ترفعي من وضعية القرفصاء.. لا ترفعي أي شيء أثقل من طفلك.

ادعمي بطنك بالوسائد أثناء الرضاعة الطبيعية.

اشربي الكثير من الماء للمساعدة في تعويض السوائل في جسمك.

ما هو احتقان الثدي؟

إحتقان الثدي

يحدث هذا عندما ينتفخ ثدياك لأنهما يمتلئان بالحليب، يحدث هذا عادة بعد أيام قليلة من الولادة، يزول الانزعاج عادة بمجرد بدء الرضاعة الطبيعية بانتظام، إذا كنتِ لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فقد يستمر ذلك حتى يتوقف ثدياك عن إنتاج الحليب، عادة في غضون أيام قليلة.

ما تستطيعين فعله:

أرضعي طفلك، حاولي ألا تفوّتي وجبة أو تمضي وقتاً طويلاً بين الوجبات، لا تتخطي الوجبات الليلية.

قبل إرضاع طفلك، قومي بشفط كمية صغيرة من الحليب من ثديك بمضخة الثدي أو باليد.

استحمي بماء دافئ، أو ضعي مناشف دافئة على ثدييك للمساعدة على تدفق الحليب، إذا كان احتقانك مؤلماً حقاً، ضعي كمادات باردة على ثدييك.

إذا كان ثدياك يتسربان بين فترات الرضاعة؛ فارتدي ضمادات الرضاعة في صدريتك حتى لا تبللي ملابسك.

أخبري مقدم الخدمة الخاص بك، إذا كان ثدياك متورمين ومؤلمين.

إذا كنت لا تخططين للرضاعة الطبيعية، ارتدي حمالة صدر قوية وداعمة «مثل حمالة الصدر الرياضية».

تتعرضين لحدوث إمساك بعد الولادة

حدوث إمساك

يحدث الإمساك عندما لا يكون لديك حركات أمعاء، أو لا تعانين منها في كثير من الأحيان، قد يكون لديك أيضاً غاز مؤلم، قد يحدث هذا لبضعة أيام بعد الولادة.

ما تستطيعين فعله:

تناولي الأطعمة الغنية بالألياف.

اشربي الكثير من الماء.

اسألي طبيبك عن الدواء الذي يجب تناوله.

ما هي مشاكل المسالك البولية التي يمكن أن تحدث بعد الولادة؟

مسالك بولية

في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، قد تشعرين بألم أو حرقة عند التبول، أو قد تحاولين التبول ولكنك تجدين أنك لا تستطيعين ذلك، في بعض الأحيان قد لا تتمكنين من التوقف عن التبول، وهذا ما يسمى سلس البول، عادة ما تختفي عندما تصبح عضلات الحوض أقوى مرة أخرى.

ما يمكنك فعله للألم أو الحرقة، أو إذا كنتِ تعاني من صعوبة في التبول:

اشربي الكثير من الماء.

قومي بتشغيل الماء في الحوض عندما تذهبين إلى الحمام.

انقعي في حمام دافئ.

إذا استمر الألم، أخبري مقدم الخدمة الخاص بك.

ما يمكنك القيام به لعلاج سلس البول: مارسي تمارين لتقوية عضلات حوضك.

لماذا تتعرقين كثيراً بعد الولادة؟

العرق بعد الولادة



يحدث هذا غالباً للأمهات الجدد؛ خاصة في الليل.. إنه ناتج عن جميع الهرمونات المتغيرة في جسمك بعد الحمل.

ما تستطيعين فعله:

نامي على منشفة للمساعدة في الحفاظ على الملاءات والوسادة جافة.

لا تستخدمي الكثير من البطانيات أو ترتدي ملابس دافئة للنوم.

لماذا تشعرين بالتعب بعد الولادة؟

تعب ما بعد الولادة