أفضل طرق تطويل شعر الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - الطفل مخلوق جميل بكل الأحوال، مهما كان عرقه أو لونه، رغم ذلك قد تنظر الأم إلى قلة الشعر في رأسه بنوع من التعجب والاستفهام، وتبحث عن الأسباب، والحلول. في هذا الموضوع جمعت "الخليج 365 وطفلك" لك بعض النصائح، من خبراء متخصصين، لمساعدة طفلك في الحصول على شعر جميل. وهي تناسب الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أشهر أو أكبر. إذا كان طفلك أصغر سناً، فاعلمي أنها ليست مناسبة.

1. استخدمي منتجات تحتوي على فيتامين هـ

استخدمي فيتامين هـ

أظهرت الدراسات أنه إلى جانب كون فيتامين هـ مفيدًا للبشرة، فهو يساعد في نمو الشعر بشكل جيد ويستخدم في العديد من منتجات العناية بالشعر.

2. استخدمي منشفة ناعمة

استخدمي منشفة ناعمة

يمكن أن يؤدي فرك شعر طفلك بمنشفة خشنة إلى إتلاف بصيلات الشعر والتسبب في ترقق الشعر وتساقطه. بدلاً من ذلك، استخدمي منشفة ناعمة، وافركي شعر طفلك الرطب برفق لتجنب التسبب في أي ضرر لجلد طفلك وشعره.

3. استخدمي اللوز

اعطيه 3 حبات لوز يومياً

اللوز مصدر كبير للبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية. حاولي إعطاء طفلك الكبير 2-3 حبات لوز في اليوم لزيادة نمو الشعر، يمكنك أيضاً استخدام زيت اللوز لتدليك رأس طفلك.

4. اهتمي بالحديد

الخضراوات الورقية مليئة بالحديد

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، التي تساعد على تحسين نمو الشعر، حيث إنه يمنع تكسر خيوط الشعر، ما يؤدي إلى شعر أكثر كثافة وأطول. قومي بإضافة المكونات الغنية بالحديد إلى نظام طفلك الغذائي، مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء والفاصوليا واليقطين وغيرها.

5. الرفق في التمشيط

مشطي شعره برفق

يمكن أن يساعد أيضاً تمشيط فروة رأس طفلك بلطف في تحسين نمو الشعر. والدورة الدموية في فروة الرأس أيضاً. يمكنك أيضاً قص الشعر لإبقائه أنيقاً. ومع ذلك، لا يمكن التأكيد بأن القص سيزيد نمو الشعر، هو يعطيه مظهراً كثيفاً فقط.

6. اغسلي شعره بانتظام

اغسلي شعره بانتظام

من الأفضل غسل شعر طفلك بشامبو الأطفال مرة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام لتقليل تراكم الأوساخ والحفاظ على فروة الرأس نظيفة. استخدمي دائماً ماء فاتراً كي يشعر طفلك بالراحة.

7. استخدمي زيت الشعر

استخدمي زيت جوز الهند

يساعد التزييت والتدليك في تنشيط الدورة الدموية ويوفر الرطوبة اللازمة لنمو الشعر الصحي. يمكنك استخدام زيت جوز الهند النقي والعضوي للحصول على نتائج رائعة، أو أي زيت آخر تفضلينه.

8. الصبار

ماسك الأوليفيرا مفيد للشعر

يعلم الجميع أن الألوفيرا مفيدة للبشرة، لكنها يمكن أن تساعد أيضًا بشكل كبير في نمو الشعر. يمكنك وضع عصير الصبار مباشرة على فروة رأس طفلك أو مزجه بالشامبو أو البلسم للحصول على أفضل النتائج.

9. جربي منتجات مختلفة

جربي منتجات مختلفة

يختلف شعر الأطفال عن بعضهم، في حين أن أحد الشامبو والبلسم مناسب للشعر المجعد، إلا أنه قد لا يناسب الشعر الأملس. علاوة على ذلك، فإن المنتجات المخصصة للأطفال فقط خالية من المواد الكيميائية وآمنة للاستخدام. جربي منتجات مختلفة، حتى تجدي منتجاً يناسب شعر طفلك تماماً، بدلاً من الالتزام بمنتج واحد. ستعرفين في النهاية أيهم يناسب طفلك بشكل أفضل.

نصائح عامة

خففي من ربط الشعر

1 - إذا قررت ربط شعر طفلك، فتأكدي من ربطه بشكل فضفاض. فالضفائر الضيقة يمكن أن تلحق الضرر بالجذور وتسبب تساقط الشعر.

2 - امنحي طفلك كمية كافية من الماء للتأكد من بقائه رطباً. يمكنك أيضاً إعطاءه عصير فواكه أو خضروات مرة يومياً.

3 - ابحثي عن العلاجات المنزلية المختلفة للعناية بشعر طفلك.

4 – اعلمي أن حلق شعر الطفل لن يعطي شعراً صحياً وسميكاً، حيث يتم تحديد جودة شعر الشخص من خلال العوامل الوراثية والتغذية وعوامل أخرى.

5 - كل طفل يختلف شعره عن الآخر، ولكل احتياجاته وتفاعله مع المنتجات ابقي صبورة، وخذي الأمور ببطء، وستحصلين في النهاية على نتيجة مرضية.