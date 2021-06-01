كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - عندما تسمعين عبارة " الحمل ضعيف" من طبيبك فأنت تشعرين بالقلق، فليس دائماً يكون الحمل طبيعياً وسليماً، ففي بعض الأحيان تظهر نتيجة الفحوصات وجود الحمل ولكنه لا يكتمل، وقد يكتمل مع الرعاية الصحية، ولكن هل يرتبط الحمل الضعيف بنوع الجنين، لتعرفي الرد على هذا السؤال فقد قرر الدكتور شعبان عبد الله، إستشاري طب النساء والولادة أن يقدم لك شرحاً بسيطاً عن علاقة الحمل الضعيف بنوع الجنين كالآتي.

تعريف الحمل الضعيف

يمكن تخطي الحمل الضعيف

هي الحالة التي يتم فيها حدوث الحمل بشكل طبيعي لكن في نفس الوقت يكون الجنين في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار مما يزيد من احتمالية حدوث الإجهاض نتيجة لقيام الحامل بأي مجهود، وقد يتطلب ذلك رعاية خاصة لها، وقد يحدث مع تقنيات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وأسباب أخرى كثيرة.

علامات الحمل الغير ضعيف

الحمل الضعيف يظهر في جهاز التحليل المنزلي

لا يحدث النزف خلاله خاصة في الثلث الأول منه.

ليست هناك مبالغة في أعراض الوحم من القيء والغثيان.

يمكن رؤية الجنين من خلال تصوير السونار.

وتكون نتيجة تحليل الحمل طبيعية وليست عالية بصورة مبالغاً فيها.

ويستمر الحمل السليم حتى نهايته أي لمدة تسعة أشهر.

تشعر الأم بحركة الجنين المعتادة مع نهاية الشهر الرابع.

هل يرتبط الحمل الضعيف بنوع الجنين؟

قد ينذر الحمل الضعيف بالإجهاض