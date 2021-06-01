تنمية مهارات الطفل في عمر 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً -

وتعرف هذه المرحلة العمرية بالمرحلة "المتوسطة" أو "المتوسطة المبكرة"، والتي يتميز الأطفال فيها ب..مهارات وقدرات عدة، إضافة إلى الرغبة في اكتساب المزيد؛ فهم قادرون على التصنيع، يحبون منافسة بعضهم بعضاً، يسعون للتفوق على أنفسهم، يقومون بأداء أشياء حقيقية؛ مستخدمين أدوات حقيقية... 6 سنوات هي بداية التعليم المدرسي الرسمي للأطفال، ومن هنا يأتي دور الآباء في تنمية مهارات الطفل؛ ليواكب هذه المرحلة بنجاح.. معنا خبيرة التربية الدكتورة ابتهاج طلبة، الأستاذة بكلية الطفولة المبكرة، للشرح والتوضيح

الطفل في عمر الـ 6 سنوات.. يكتسب المهارات

يتميز طفل الست سنوات بالنمو السريع في القدرة العقلية

يُقبل الأطفال في هذه المرحلة العمرية على اكتساب مزيد من المهارات العقلية والذهنية والاجتماعية، نتيجة تطور الدماغ بسرعة كبيرة، ما يؤثر في طريقة تفكيرهم وزيادة معدل ذكائهم

يستطيع الطفل التحدث بجمل بسيطة ولكن كاملة.. من خمس إلى سبع كلمات، ويدرك أن بعض الكلمات لها أكثر من معنى واحد، ما يساعدهم على فهم النكات وتنمية روح الدعابة

يتميز عمر الـ6 سنوات بالنمو السريع في القدرة العقلية، ولذلك تعد هذه المرحلة الأنسب؛ كي يبدأ الأبوان في تنمية ذكاء طفلهما، ومساعدته على اكتشاف العالم من حوله، وتحسين مهاراته الذهنية والعقلية

علامات ذكاء الطفل في عمر6 سنوات

طفل الست سنوات يحاول إظهار استقلاله عن والديه

يفهم الأرقام، يستطيع التفرقة بين الليل والنهار، اليمين واليسار، ويكون قادراً على معرفة الوقت

يصبح الطفل أكثر استقلالاً عن والديه، ويحاول إظهار هذا الاستقلال ويتمسك به، وقد يقوم بأشياء قد تكون خطيرة

يُقبل على التعاون والمشاركة، يطوّر من مهاراته ويفهم معنى العمل الجماعي، ويرغب في ممارسة رياضة منظمة

يكون الطفل قادراً على وصف ما حدث وما يشعر به وما يفكر فيه؛ بفضل تزايد مهاراته اللغوية

أفكار لتنمية ذكاء الطفل

ممارسة الرياضة تساعد طفل-6 سنوات- على زيادة تركيزه

التنمية المعرفية أو الفكرية، وتعني نمو قدرة الطفل على التفكير والمنطق، كما تتعلق بكيفية تنظيم الذهن والأفكار لفهم العالم المحيط به

أهم هذه المهارات الأساسية.. هي السعي لتحصيل الطفل لعدد كلمات يصل إلى 2000 كلمة، العد إلى رقم 10 لأشياء متشابهة ونسخ الأشكال المعقدة، بدء التفكير والجدال المنطقي وتحليل الأسباب والدوافع

فهم وحدات الزمن والتفرقة بين الأمس واليوم والغد، إمكانية الجلوس داخل الفصل الدراسي وإتباع تعليمات المعلم وتنفيذ بعض المهام البسيطة بشكل مستقل

ممارسة أي نوع من الرياضة، فهي تساعد على زيادة تركيز الانتباه داخل المدرسة، لكن ينبغي أن تكون التمرينات أمراً محبباً للطفل.. لا بالضغط عليه

قضاء الطفل بعض الوقت في اللعب

اللعب يساعد الطفل على تنشيط الذاكرة

يساعد على تحسين مهارات التعلم وتنشيط الذاكرة، بالإضافة إلى تحفيز نمو الدماغ، وتطوير اللغة والتفكير

تبادل الحديث مع الطفل يومياً يساعد على تنمية مهاراته اللغوية وتنشيط الدماغ، واكتساب مزيد من المفردات وتحسين مهارة التعبير عما يشعر به

من الأنشطة الفعّالة في تحسين معدلات الذكاء لدى الطفل ألعاب الذاكرة، اطلبي منه سرد القصة أو الفيلم الكرتوني الذي شاهده

مما يحفزه على بناء ذاكرة قوية، واستعراض مفرداته اللغوية والبصرية

تعليم الطفل المصطلحات الحسابية يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين المهارات الحسابية لديه

اختاري قصص قصيرة مدعمة بالصور

احرصي على اختيار قصص مع جمل قصيرة

عند مواجهة أي من المشكلات اليومية، احرصي على مساعدة الطفل ليجد حلاً مناسباً بنفسه، يساعد ذلك على توسيع إدراكه وإيجاد حلول غير متوقعة

احرصي على اختيار قصص قصيرة مدعمة بالصور التوضيحية مع جمل بسيطة لتشجيع الطفل على القراءة، و شجعيه على القراءة بنفسه

النوم من أهم العوامل التي تساعد على بناء الخلايا الدماغية وزيادة معدلات الذكاء، ويحتاج الطفل بعمر السادسة إلى الحصول على ساعات نوم ما بين 10 و12 ساعة يومياً

شكركوا أطفالكم الأنشطة المختلفة

شارك طفلك الأنشطة لتنمية علاقتكما

لا تقتصر طرق تنمية ذكاء الطفل ذي السنوات الست على التمرينات الذهنية والعقلية فقط، فهو يحاج أيضاً إلى القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية والرياضية لتنمية مهاراته الحياتية

شاركيه الأنشطة المختلفة لتنمية علاقتكما وتمضية وقت لطيف معاً، مثال: ساعدي طفلك على قراءة الكتب المناسبة لسنه؛ بمعنى محاولة قراءة أو تهجئة بعض الكلمات غير المألوفة

اطلبي من طفلك أن يركز على مهمة واحدة لمدة 15 دقيقة.. وفكري في إعطائه دروساً في السباحة

اسمحي لطفلك باتخاذ خيارات خاصة به حول ما يرغب في الألعاب والهوايات التي يرحب بممارستها، مع تقديم وعرض مجموعة من الخيارات المتاحة .

. تطوير التفكير العلمي لدى الطفل يعتبر أمراً مهماً لتنمية الذكاء، فهو يساعده على الابتكار، ما يؤدي إلى تطوير عقلية الطفل

الأطفال الذين يحبون اللعب التخيلي يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء،وألعاب تنمية الخيال تساعد على تطوير قدرات الطفل العقلية- التركيز والانتباه والاستدلال، ومحاولة إيجاد البدائل لحالات افتراضية-

قواعد على الآباء الالتزام بها

على الآباء إتاحة الفرصة للطفل للعب والرسم والاختيار