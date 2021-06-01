التحفظ عن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات ضد “كورونا” مستمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 12:21 مساءً

يبقى الحديث عن لقاحات كورونا هو الشغل الشاغل للعالم والعلماء، إذ أعلن ممثل عن منظمة التجارة العالمية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا يزالون على تحفظاتهم بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال ممثل عن منظمة التجارة العالمية إنه خلال اجتماع غير رسمي عقدته المنظمة في مقرها في جنيف للبحث في الشق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية التجارية، جرى الترحيب بمقترحات لبدء مناقشات حول نصوص محدّدة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وواصل عدد من الدول الأعضاء “الإعراب عن شكوكها بشأن مدى صوابية البدء بمفاوضات وطلبت مزيدا من الوقت” لتحليل المقترحات التي قُدمت بهذا الاتجاه”.

وأوضح أن الدول التي أبدت هذه التحفظات هي دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان والنروج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

ولابد لأي اتفاق في منظمة التجارة العالمية أن يتم بتوافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة.

وتقود جنوب أفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك لكي تتمكن دول العالم أجمع من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعبها.

وقدم هذان البلدان اقتراحا منقحا بهذا الاتجاه، وحظي بدعم 63 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات، يرمي الاقتراح لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والاختبارات التشخيصية والأجهزة الطبية ومعدات الحماية، وكذلك المواد والمكونات اللازمة لتصنيع اللقاحات.