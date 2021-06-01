رجيم سريع المفعول لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم عند زيادة الوزن للتخلص من هذا الوزن الزائد ، ويمكن تخسيس الوزن الزائد في أسبوع عن طريق رجيم سريع المفعول للجسم كله الذي يحتوي على الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون بشكل صحي

اليوم الأول

وجبة الإفطار

1 قطعة بن أبيض خالي الدسم + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر + 1 شريحة توست رجيم.

وجبة الغداء

في هذه الوجبة من رجيم غذائي يتم تناول نوع واحد من الفاكهة للأكل ويفضل التقيد.

وجبة العشاء

1 كوب حليب خالي الدسم بدون سكر أو بملعقة عسل نحل طبيعي + 1 شريحة توست رجيم.\

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

جبن خالي الدسم + 1 كوب عصير برتقال طبيعي طازج + 1-2 رغيف خبز بلدي.

وجبة الغداء

1 كوب حليب خالي الدسم + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي ويفضل المسلوق مع نزع جلد الدجاج.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر + 1 ثمرة برتقال طازجة للأكل + 1 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 ثمرة طماطم أو حبة خيار + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار

قطعة جبن أبيض خالية الدسم بمقدار 100 جرام + 1 شريحة توست رجيم + 1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة ويفضل المسلوق.

وجبة العشاء

1 كوب عصير برتقال طبيعي بدون سكر + 1 عبوة زبادي خالي الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار

1 كوب قهوة بدون سكر + 7 حبات تمر.

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي منزوع الجلد.

وجبة العشاء

3 بيضات مسلوقة 7 دقائق فقط + 1 شريحة توست.



اليوم السادس

وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيداً.



وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبيرة مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.



اليوم السابع

يوم مفتوح، اختياري فيه الوجبات الغير دسمة .

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