رجيم سريع المفعول لحرق الدهون

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بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم عند زيادة الوزن للتخلص من هذا الوزن الزائد ، ويمكن تخسيس الوزن الزائد في أسبوع عن طريق رجيم سريع المفعول للجسم كله الذي يحتوي على الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون بشكل صحي
اليوم الأول
وجبة الإفطار
1 قطعة بن أبيض خالي الدسم + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر + 1 شريحة توست رجيم.
وجبة الغداء
في هذه الوجبة من رجيم غذائي يتم تناول نوع واحد من الفاكهة للأكل ويفضل التقيد.
وجبة العشاء
1 كوب حليب خالي الدسم بدون سكر أو بملعقة عسل نحل طبيعي + 1 شريحة توست رجيم.\
اليوم الثاني
وجبة الإفطار
جبن خالي الدسم + 1 كوب عصير برتقال طبيعي طازج + 1-2 رغيف خبز بلدي.
وجبة الغداء
1 كوب حليب خالي الدسم + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي ويفضل المسلوق مع نزع جلد الدجاج.
وجبة العشاء
قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.
اليوم الثالث
وجبة الإفطار
1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر + 1 ثمرة برتقال طازجة للأكل + 1 بيضة مسلوقة جيداً.
وجبة الغداء
1 ثمرة طماطم أو حبة خيار + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.
وجبة العشاء
كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.
اليوم الرابع
وجبة الإفطار
قطعة جبن أبيض خالية الدسم بمقدار 100 جرام + 1 شريحة توست رجيم + 1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر.
وجبة الغداء
1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة ويفضل المسلوق.
وجبة العشاء
1 كوب عصير برتقال طبيعي بدون سكر + 1 عبوة زبادي خالي الدسم.
اليوم الخامس
وجبة الإفطار
1 كوب قهوة بدون سكر + 7 حبات تمر.
وجبة الغداء
صدر دجاج مشوي منزوع الجلد.
وجبة العشاء
3 بيضات مسلوقة 7 دقائق فقط + 1 شريحة توست.
اليوم السادس
وجبة الإفطار
1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيداً.
وجبة الغداء
1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبيرة مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.
وجبة العشاء
قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.
اليوم السابع
يوم مفتوح، اختياري فيه الوجبات الغير دسمة .
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