صحة ورشاقة

رجيم سريع المفعول لحرق الدهون

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بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم عند زيادة الوزن للتخلص من هذا الوزن الزائد ، ويمكن تخسيس الوزن الزائد في أسبوع عن طريق رجيم سريع المفعول للجسم كله الذي يحتوي على الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون بشكل صحي 

 

 

اليوم الأول

وجبة الإفطار

1 قطعة بن أبيض خالي الدسم + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر + 1 شريحة توست رجيم.

وجبة الغداء

في هذه الوجبة من رجيم غذائي يتم تناول نوع واحد من الفاكهة للأكل ويفضل التقيد.

وجبة العشاء

1 كوب حليب خالي الدسم بدون سكر أو بملعقة عسل نحل طبيعي + 1 شريحة توست رجيم.\

 

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

جبن خالي الدسم + 1 كوب عصير برتقال طبيعي طازج + 1-2 رغيف خبز بلدي.

وجبة الغداء

1 كوب حليب خالي الدسم + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي ويفضل المسلوق مع نزع جلد الدجاج.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.

 

 

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر + 1 ثمرة برتقال طازجة للأكل + 1 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 ثمرة طماطم أو حبة خيار + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.

 

اليوم الرابع

وجبة الإفطار

قطعة جبن أبيض خالية الدسم بمقدار 100 جرام + 1 شريحة توست رجيم + 1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة ويفضل المسلوق.

وجبة العشاء

1 كوب عصير برتقال طبيعي بدون سكر + 1 عبوة زبادي خالي الدسم.

 

 

اليوم الخامس

وجبة الإفطار

1 كوب قهوة بدون سكر + 7 حبات تمر.

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي منزوع الجلد.

وجبة العشاء

3 بيضات مسلوقة 7 دقائق فقط + 1 شريحة توست.


اليوم السادس

وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيداً.
 

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبيرة مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.


اليوم السابع

يوم مفتوح، اختياري فيه الوجبات الغير دسمة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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