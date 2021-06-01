شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العسل لشعر صحى.. يمنع تساقط الشعر وقشرة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعسل العديد من الفوائد الصحية المعروفة لدى معظمنا، خاصة بالنسبة لتعزيز مناعة الجسم، وبجانب ذلك فإن للعسل العديد من الفوائد بالنسبة لصحة الشعر، حيث يمكننا استخدامه كعلاج لتلف الشعر والحصول على شعر لامع جميل، حيث يتعرض الشعر للعديد من عوامل التلف والإجهاد والتلوث نتيجة تعرضه للبيئة المحيطة، ويحقق العسل العديد من الفوائد الصحية للشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. الفوائد الصحية لاستخدام العسل فى العناية بالشعر:

1- رطوبة فروة الرأس

العسل مفيد لفروة الرأس، فهو يحافظ على رطوبتها ويمكن أن يقلل من احتمالية ظهور قشرة الرأس بما يمنح فروة الرأس الصحة، فقط ضعى العسل على فروة رأسك بعد غسل شعرك باستخدام الشامبو ثم شطفه جيدًا بالماء البارد، حيث يساعد ذلك على إزالة الجلد الميت من فروة الرأس وتنظيفها.

2- يساعد على منع تساقط الشعر

يمكنك استخدام القرفة مع العسل وتطبيقها على شعرك وفروة رأسك شيئًا فشيئًا، وتركه لمدة 15 دقيقة حتى تمتص فروة الرأس القرفة والعسل، مع مراعاة غسلها جيدًا للتأكد من عدم ترك أي شيء على فروة الرأس يمكن أن يسبب الحكة.

3- يمنحك شعرًا لامعًا

يمكن للعسل أن يجعل شعرنا لامعًا ومتوهجًا، فقط أضف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع البلسم وخلطهما معًا في وعاء وضعه على شعرك بعد استخدام الشامبو لمدة 5 دقائق قبل غسله جيدًا.

4- العسل يمكن أن يقوي بصيلات شعرك

العسل له خصائص مغذية يمكن أن تقوي بصيلات الشعر لدينا أيضًا، فوائد العسل للبشرة والشعر مثيرة للإعجاب للغاية، يستخدمه الكثير من الناس حول العالم بالفعل كعامل تجميل خاص بهم.