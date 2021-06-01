5 نصائح لعلاج تقرحات الذراع بعد تلقي لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 58 دقيقة

التقرحات في الذراع، هي من أكثر الآثار الجانبية شيوعا للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

لكن الخبر السار هو أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فهو مجرد رد فعل جسمك على اللقاح الذي سيحميك من الفيروس.

وعلى الرغم من أن هذا الألم قد يختفي خلال أيام، إلا أننا نقدم لك هنا بعض العلاجات المنزلية التي ستساعدك على تخفيف ألم هذا التقرح.

وفي ما يلي بعض العلاجات المنزلية لكيفية علاج تقرحات الذراع بعد تلقي لقاح كورونا:

ضغط بارد

بعد فترة وجيزة من حصولك على حقنة اللقاح، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على مكان التطعيم، إذ تعمل هذه التقنية كضغط بارد يقلل مؤقتًا من نشاط العصب مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب والتورم وهو السبب الرئيسي لهذا الألم.

الاستمرار في الحركة

بعد فترة وجيزة من تلقي اللقاح، قم تحريك ذراعك فوق رأسك في حركة دائرية لمدة 10 مرات تقريبا، فسيؤدي القيام بذلك إلى تدفق الدم عبر ذراعك وسيخفف الألم.

وقد تسبب عدم حركة الذراع بعد تلقي اللقاح الشعور بالألم، لذا عليك القيام بهذه الحركات الخفيفة لمنع الألم.

تناول الأدوية

يمكنك أيضا تناول بعض الأدوية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو الأسبرين إذا كنت لا تستطيع تحمل الألم، حيث يعمل الأيبوبروفين على منع البروستاجلاندين الذي يتم إنتاجه في مكان التطعيم كاستجابة للدواء ويسبب التهابًا وتورما.

تناول الكثير من المياه

ينصح الأطباء الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بتناول الكثير من المياه للحفاظ علي ترطيب الجسم.

تجنب تدليك الذراع

ينصح هنا بتجنب تدليك الذراع، فرغم أن تحريك الذراع يساعد على الحد من التهاب هذه المنطقة بشكل أسرع، فإنه في المقابل يؤدي مجرد تدليك مكان اللقاح بيدك إلى تفاقم الالتهاب والألم.