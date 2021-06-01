عبر "واتساب".. دبي تطلق خدمة حجز مواعيد تلقي لقاح كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

أعلنت هيئة الصحة في دبي إطلاق خدمة حجز مواعيد تلقي جرعة لقاح كورونا من خلال تطبيق "واتساب".



يأتي هذا في إطار الجهود الاستثنائية المستمرة لحكومة دبي لاستكمال تطعيم جميع سكان الإمارة المؤهلين خلال الفترة المقبلة، وضمن إحدى أسرع حملات التطعيم على مستوى العالم.

وإلى جانب الخدمة الجديدة، يمكن للمستفيدين أيضاً حجز تلقي اللقاح عبر تطبيق DHA المخصص للهواتف الذكية، ورقم هاتف المساعدة 800342 المخصص لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً حتى يتمكنوا من حجز موعدهم لتلقي اللقاح.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق "واتساب" على مدار الساعة وذلك من خلال إضافة رقم هاتف المساعدة 800342 إلى قائمة الاتصال في هواتفهم، وارسال كلمة "مرحباً" عبر تطبيق "واتساب" لحجز مواعيد تلقي جرعة التطعيم، شريطة توفر رقم السجل الطبي MRN لصاحب الطلب لإجراء عملية الحجز المسبق.

كما يمكن للمتعاملين اختيار مركز التطعيم الذي يناسبهم وتحديد التاريخ والموعد، مع إمكانية تعديل تلك الخيارات، ومن ثم يتلقى المتعامل رسالة تأكيد تحتوي على اسم المركز والتاريخ والموعد المحدد لتلقي اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين هيئة الصحة بدبي وشركة "فيسبوك" العالمية، بعد النجاح الذي حققته خدمة التواصل مع أفراد المجتمع بعدة لغات على مدار الساعة بالاعتماد على تقنية المحادثات الآلية والتي وفرتها الهيئة في أبريل/نيسان 2020، حيث وصل عدد المحادثات بين "صحة دبي" والجمهور إلى أكثر من 150 ألف محادثة آلية، ارتكزت في مجملها على البيانات والمعلومات المعتمدة والموثوقة حول كوفيد-19.

وقالت فاطمة الخاجة، رئيس فريق إدارة مواعيد حملة لقاح كوفيد-19 ومدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة بدبي: "أطلقنا خدمة حجز مواعيد تطعيم كوفيد-19 عبر تطبيق (واتساب) حرصاً من الهيئة على تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم، وتوفير كل السبل والإجراءات المبسطة لتلقي جرعات اللقاح".

وأكدت الخاجة أن الاعتماد على تطبيق "واتساب" كقناة إضافية للتواصل وتسجيل وحجز مواعيد التطعيم، جاء تلبيةً لاحتياجات المتعاملين، وبما يتناسب مع رغبة كافة الفئات المستهدفة، حيث تعتمد الخدمة على تقنية الذكاء الاصطناعي لحجز مواعيد لقاح كوفيد-19 من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المختلفة لهيئة الصحة بدبي مثل نظام "سلامة" ، كما يتم الرد على الاستفسارات المختلفة ذات الصلة بحملة لقاح كوفيد-19 بالربط مع قاعدة البيانات في الهيئة، التي يتم تحديثها بشكل مستمر من قبل فريق مختص.

من جهته، قال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "خلال جائحة كوفيد-19 كان من المهم أكثر من أي وقت مضى ربط الجمهور بالمصادر الرسمية للمعلومات الصحية الدقيقة، كما كان من المهم تأسيس شراكة مع هيئة الصحة بدبي للمساعدة في تزويد الجمهور في دبي بطريقة سريعة وبسيطة لحجز مواعيد تلقي تطعيم كوفيد-19، من خلال تطبيق (واتساب)".

وأضاف شحادة أنه منذ بداية الجائحة عمل تطبيق "واتساب" مع أكثر من 150 جهة إلى جانب العديد من المؤسسات الحكومية، كما استفادت منه منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لمساعدتهما على توفير الخدمات المطلوبة، وتزويد أكثر من 2 مليار مستخدم بالمعلومات والمصادر الموثوقة، وقد أرسل تطبيق "واتساب" أكثر من من 3 مليارات رسالة ذات صلة من خطوط المساعدة العالمية خلال العام الماضي.

وأوضح المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن منصة فيسبوك وفرت مركزاً للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد لإتاحة موقع مركزي للمستخدمين للحصول على آخر الاخبار حول الجائحة، وقد تم توجيه أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم إلى مركز معلومات فيروس كورونا على منصة فيسبوك وتزويدهم بمعلومات من مصادر الخبراء الصحيين ومن السلطات الصحية والمواقع الموثوقة لمعرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس، أما على منصة انستجرام، حيث زار مركز معلومات كوفيد-19 منذ إطلاقه في منتصف مارس/آذار 2020، أكثر من 37 مليون شخص.