الصين تسجل أول إصابة بشرية في العالم بسلالة "H10N3"

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

ذكرت الصين، الثلاثاء، أنها سجلت أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة إتش10إن3 من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو، وتعد الأولى في العالم.



وأضافت اللجنة، في بيان على موقعها عبر الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 في العالم من قبل.

وأضافت اللجنة أن الرجل تأكدت إصابته بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو/ أيار الماضي، لكن لم تعلن عن التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.

وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

وحالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى. ولم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

وبالصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن.

ولا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة (إتش7إن9) من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال 2016 و2017.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 في العالم من قبل.