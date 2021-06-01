صحة ورشاقة

العراق يسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق تسجيل أول حالة وفاة بـ"الفطر الأسود" في البلاد.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة".

وأضاف أن الحالة تم اكتشافها بـ"الصدفة" أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات .

والفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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