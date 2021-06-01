كورونا حول العالم.. أدنى زيادة يومية بإصابات الهند وتخفيف القيود في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 171 مليوناً و468 ألفاً و758 إصابة، الثلاثاء.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و565 ألفاً و21 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليوناً و766 ألفاً و652 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





23 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، انخفاضا من 27 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 19 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91122 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





كورونا في الهند

سجلت الهند أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل/ نيسان الماضي بعد رصدها 127510 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وسجلت الهند 2795 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة وعدد الوفيات 331895.





تخفيف القيود في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداء من الثلاثاء أول يونيو/ حزيران الجاري، وذلك عن طريق السماح بإقامة تجمعات وأنشطة وفق شروط وضوابط محددة.

وقالت الحكومة إن ذلك يأتي "أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا والتقدم المحرز في عملية التلقيح".

وأضاف بيان الحكومة المغربية أنها "قررت السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد".

كما حددت أن تكون الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام 75 %، وقررت افتتاح "المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية".

وقررت أيضا السماح لقاعات الحفلات والأفراح بمعاودة العمل في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 فرد، والسماح بارتياد الشواطئ مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وكذلك فتح المسابح العامة في حدود 50 % من طاقتها.

وسجل المغرب حتى الإثنين 519216 إصابة بفيروس كورونا و9147 وفاة.





وفيات قياسية في بيرو

عدّلت بيرو الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 إلى 180764 وفاة، أي حوالي 3 أمثال الحصيلة السابقة، وذلك بعد مراجعة حكومية أظهرت مدى شدة انتشار المرض في البلاد.

ويجعل ذلك بيرو تسجل أسوأ معدل وفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبيرو واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا من الجائحة التي أدت لازدحام مستشفياتها بالمرضى وتجاوز حاجتها المتاح من اسطوانات الأكسجين.

وحذر خبراء لوقت طويل من أن الأعداد الحقيقية للوفيات لا تحتسب بالكامل في الإحصاءات الرسمية.

وقالت الحكومة إنها ستحّدث عدد الوفيات الرسمي الذي بلغ 69342 حتى الأحد، وعزت ذلك جزئيا إلى نقص الفحوص الذي جعل من الصعب التأكد من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، كانت المجر صاحبة أسوأ معدل لوفيات كوفيد-19 بين كل 100 ألف شخص إذ بلغ العدد حوالي 300 وفاة.

والآن، أصبح المعدل في بيرو بعد تحديث حصيلة الوفيات أكثر من 500 وفاة بكوفيد-19 بين كل 100 ألف من السكان.



