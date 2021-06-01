تعرف على 7 أطعمة غنية بالزنك.. تناولها بدلاً من المكملات الغذائية

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القاهرة - سامية سيد - الزنك هو أحد أفضل العناصر الغذائية المفيدة لمناعتك، كما أنه يضمن وظيفة التمثيل الغذائي المناسبة والشفاء السريع، حيث يعاني الكثير منا من نقص الزنك أو يعتمدون على مكملات الزنك، لكن تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالزنك أفضل من تناول المكملات الغذائية، لذا في هذا التقرير نتعرف على أبرز 7 أطعمة غنية بالزنك، وفقًا لموقعي "تايمز أوف إنديا" و"Health line".

7 أطعمة غنية بالزنك لتقوية المناعة

حبوب السمسم

البذور مثل السمسم الأبيض مليئة بالزنك وفيتامين ب 6 والحديد.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي جرعة 100 جرام من الشوكولاتة على 30٪ من المتطلبات اليومية من الزنك التي يحتاجها جسمك.

الفطر أو عيش الغراب

يحتوي عيش الغراب على سعرات حرارية منخفضة وهو غني بالبروتين، كما يحتوي على نسبة عالية من الزنك، كما أنه ينظم الوظيفة الهرمونية.

اللحوم

اللحوم مصدر ممتاز للزنك يوفر 100 جرام من اللحم المفروم النيئ 44٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من الزنك.

المحار

يمكن أن يسهم المحار وسرطان البحر وبلح البحر والجمبري في تلبية احتياجاتك اليومية من الزنك.

البقوليات

تحتوي البقوليات على كميات عالية من الزنك ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على الفيتات ، مما يقلل من امتصاصه يمكن أن تساعد طرق المعالجة مثل التسخين أو النقع أو التخمير في تحسين التوافر البيولوجي للزنك.

المكسرات

المكسرات وجبة خفيفة صحية ومريحة يمكن أن تعزز تناولك للزنك والعديد من العناصر الغذائية الصحية الأخرى.