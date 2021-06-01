شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بدائل صحية للمشروبات الغازية.. أبرزها الشاى المثلج والمشروبات الفوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اللحظة التي تسمع فيها صوت فتح علبة مشروب غازي، فأنت تعلم أنك ستحصل على لحظة منعشة ولكن السكر والمحليات الصناعية والإضافات المستخدمة لجعلها مذاقًا بهذه الطريقة يمكن أن تسبب آثارًا صحية على المدى القصير والطويل.

ووفقا لما نشره موقع "Well + Good" إذا كنت تحاول التخلص من عادتك، فهناك عدد قليل من الخيارات المختلفة التي تكون أفضل بكثير لجسمك، ابحث عن سبعة بدائل صحية للمشروبات الغازية التي تستحق تناولها، وفوائد التخلص من المشروبات الغازية للأبد، ونصائح حول كيفية التخلص من هذه العادة إلى الأبد.





بدائل صحية للمشروبات الغازية

1.

القهوة

يمكن أن يكون شرب القهوة باعتدال بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية، يرتبط شرب القهوة بانخفاض معدلات بعض أنواع السرطان وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، ويمكنه أيضًا الحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في زيادة اليقظة والتركيز لأنه يعمل كمنبه خفيف للجهاز العصبي.

2.

ماء مملوء بالفاكهة

واحدة من أسهل الطرق لصنع مشروبك المنعش بنفسك هي الحصول على بعض الفاكهة من الثلاجة، الماء هو أفضل طريقة للبقاء رطبًا، ولكن لا يحب الجميع طعم الماء العادي، يمكنك إضافة نكهة بالفواكه المنقوعة مثل الليمون والليمون والتوت والبرتقال والكيوي والتوت وبعض شرائح الخيار وغصن النعناع أو الريحان.

3.

ماء منكه

بدلاً من شرب مشروب غازي ، فإن الخيار الأكثر صحة هو ببساطة إضافة حزمة أو بخ من منتجات نكهة الماء إلى الماء الخاص بك، يحتوي معظمها على كميات صغيرة جدًا من المحليات الصناعية الآمنة ، وستجني فوائد البقاء رطبًا طوال اليوم.

4.

شاي مثلج

الشاي المثلج غير المحلى هو بديل صحي فائق الانتعاش للمشروبات الغازية، فإن محتوى الكافيين هو انتعاش طبيعي، ومع ذلك ، لا تحوّل الشاي المثلج إلى شاي حلو مضاف إليه الكثير من السكر.

5.

شاي ساخن

ألست من محبي الشاي المثلج؟ اذهب للنوع الساخن، هناك العديد من الأنواع المختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك الشاي الأخضر والنعناع والبابونج، الشاي الساخن له فوائد صحية مماثلة للقهوة ويمكن أن يكون مهدئًا للغاية ، يمكن أن يدعم أيضًا الهضم الجيد ونظام المناعة الصحى.

6

.المشروبات الفوارة

المشروبات الفوارة تحتوي على القليل من السكر المضاف ومكونات إضافية لتعزيز الصحة مثل البروبيوتيك والألياف.

فوائد الإقلاع عن المشروبات الغازية

أكدت دراسة أجريت عام 2010 من جمعية السكري الأمريكية، أن أولئك الذين يشربون علبة واحدة أو عبوتين على الأقل يوميًا لديهم خطر أكبر بنسبة 26٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ووجدت دراسة استمرت 24 عامًا على حوالي 90 ألف امرأة الذين يشربون أكثر من مشروبين سكرية في اليوم لديهم خطر متزايد بنسبة 40٪ للإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 16 %.

كما وجدت دراسة كبيرة أجريت على ما يقرب من 38000 شخص أنه كلما شرب الناس المزيد من المشروبات السكرية ، زاد خطر تعرضهم للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان، كما أن صودا الدايت ليست بديلاً جيدًا أيضًا.

وقال مارك هايمان، دكتوراه في الطب ، لكليفلاند كلينك: "تحتوي مشروبات النظام الغذائي على محليات صناعية تؤثر فعليًا على كيمياء الدماغ، وتجعلك جائعًا ، ويمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك ، وتؤثر على ميكروبيوم أمعائك بطرق غير جيدة".

وأضاف أن المواد الكيميائية الموجودة داخل المشروبات الغازية التي تجعلها ملونة وتطيل مدة صلاحيتها ليست جيدة لجهازك الهضمي، فهذه المواد الكيميائية ستقضي على البكتيريا المعوية، وتضر بجدار الأمعاء مما يؤدي إلى تسرب الأمعاء، وتخلق ظروفًا تتكاثر فيها الخلايا السرطانية مع إضعاف جهاز المناعة لديك.