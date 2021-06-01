شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 علاجات منزلية للإكزيما.. منها جل الصبار وخل حمض التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس حول العالم من مشكلة الإكزيما التى تسبب الاحمرار والجفاف والرغبة المستمرة فى حك الجلد، ولكن العلاجات الطبيعية لا يمكن أن تعالج الإكزيما، لكنها يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض ومنع التوهجات، وفى التقرير التالى نرصد أفضل العلاجات الطبيعية للإكزيما، وفقًا لتقرير نشر فى medicalnewstoday.

جل الصبار

يمكن للتأثيرات المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات أن تمنع التهابات الجلد، والتي من المرجح أن تحدث عندما يكون لدى الشخص جلد جاف ومتشقق، قد تعمل خصائص الصبار في التئام الجروح على تهدئة الجلد المتشقق وتعزيز التئام الجروح.



جل الصبار

خل حمض التفاح

يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح المخفف في موازنة مستويات حموضة الجلد، ولكن الخل يمكن أن يسبب حروقًا إذا لم يتم تخفيفه، وقد وجدت الدراسات أن خل التفاح قد يحارب البكتيريا، ويمكن أن يساعد استخدام خل التفاح على الجلد في منع إصابة الجلد المتشقق بالعدوى.



خل تفاح

دقيق الشوفان

تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن غسول الشوفان الغروي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، مما يؤدى إلى تحسين حالة جفاف الجلد، والخشونة، وشدة الحكة.



دقيق الشوفان

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية صحية يمكن أن تضيف الرطوبة إلى الجلد ، ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد والأكزيما.