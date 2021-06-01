شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد جلسات الساونا .. قادرة على إزالة السموم من جسمك وتعزيز مناعتك وإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساونا من أكثر الأنشطة التي يحرص الكثير منا على تجربتها، لأنها تمنحك الشعور بالاسترخاء والحيوية، فيجب أن تتراوح درجة الحرارة في غرفة الساونا بين 80 درجة مئوية على مستوى الوجه و30 درجة مئوية على مستوى الأرض، كما يجب أن تتراوح الرطوبة نسبيًا بين 10٪ إلى 20٪ "40 إلى 70 جم من بخار الماء".

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فهناك فوائد عديدة للساونا على صحتك:1.إزالة السموم

العرق هو أحد الطرق التي يفرز بها جسم الإنسان السموم، و عندما يسخن الجسم الساونا، فإنه سيعزز فتح مسام الجلد وإطلاق العرق والبكتيريا والسموم الأخرى، فلقد ثبت أن للتعرق العديد من الفوائد الصحية، ويمكن للساونا أن ترفع درجة حرارة الجسم وتعزز التعرق العميق.

2. زيادة تدفق الدم للجسم

حرارة الساونا تؤدى الى توسيع الأوعية الدموية في الجسم وزيادة تدفق الدم، مما يعمل على تحفيز الجهاز العصبي على إرسال إشارة إلى غدة العرق الموجودة على سطح الجلد، كما يقلل التعرق العميق من مستوى النحاس والرصاص والزنك والزئبق والسموم المعدنية الأخرى في الجسم، و كلما زاد إفراز العرق، زاد التخلص من السموم بعيدًا عن الجسم.

3.تساعد على إنقاص الوزن

الساونا هي أحد العلاجات التي تساعد على إنقاص الوزن، فمن خلالها يحرق الجسم بعض السعرات الحرارية ويزيد معدل ضربات القلب، وبالتالي يحتاج إلى المزيد من الأكسجين، ويبدأ الجسم في تحويل المزيد من السعرات الحرارية من دهون الجسم والكربوهيدرات إلى طاقة، حيث يمكن لجلسة الساونا أن تحرق ما يقرب من 500 سعرة حرارية مع درجات حرارة 170 درجة فهرنهايت، كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهي طريقة رائعة للحفاظ على وزن صحي.

3.تقوية جهاز المناعة

يمكن أن تساعد جلسات الساونا المنتظمة الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء، و هي من خلايا الجسم التي تحارب مسببات الأمراض والالتهابات والأمراض.

وأفادت دراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا بانتظام لديهم كمية أكبر من خلايا الدم البيضاء وبالتالي يتمتعون بصحة أفضل.

4. تعزز الصحة العقلية

يمكن أن تساعد الساونا العقل على الاسترخاء كما أنها تعمل على التخلص من بعض التوتر وتجعلك تشعر بالسعادة.





5. تحسين قدرة الجسم على التحمل

يمكن أن يؤدي استخدام الساونا بانتظام إلى زيادة تحمل الحرارة وتحسين القدرة على التحمل، كما أنه يساعد الجسم على الشعور بإرهاق أقل والحفاظ على مستوى الطاقة مع مرور الوقت.

6.يعزز صحة الشعر

يمكن أن يعزز الاستخدام المنتظم للساونا صحة الشعر لأن قضاء بعض الوقت في الساونا يمكن أن ينشط بشكل كبير الغدة الدهنية التي تجعل الشعر يبدو رائعًا.

7. تعزيز صحة البشرة

يعد الاستحمام بالبخار أو الاستحمام الحراري من أكثر الطرق صحة لتحسين صحة البشرة، حيث تزداد نسبة الجلد الميت الذي يتراكم على سطح الجلد ويسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور بشرة باهتة،كما يمكن أن تحسن الجلسات المنتظمة للساونا من تدفق الدم إلى الجلد وتساعد على تجديد الجلد واستبدال الخلايا الميتة بطبقة جديدة من الجلد.

8.تساعد على تخفيف التوتر

الساونا يمكن أن تقلل من التوتر والقلق، حيث توفر الساونا راحة من الشد عن طريق استرخاء العضلات والأعصاب والعقل، وعند ممارسة الساونا، يفرز الجسم الإندورفين ، وهو هرمون يعزز الشعور الجيد والمزاج.

9.الاسترخاء وتهدئة آلام العضلات أو المفاصل

يمكن أن تؤدي الساونا إلى إفراز هرمون الإندورفين ، وهو هرمون "الشعور بالرضا" ، ويمكن أن تساعد الساونا على استرخاء العضلات وتقليل إجهاد العضلات أو المفاصل، كما تعمل الساونا أيضًا على زيادة درجة حرارة الجسم مما يحسن الدورة الدموية.

10. تعالج الأرق

أظهرت الأبحاث أن الساونا يمكن أن تحسن نوعية النوم، وذلك لأن الإندورفين الذي يتم إطلاقه أثناء الساونا يمكن أن يواجه الأرق ويساعدك على النوم والاسترخاء.