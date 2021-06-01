شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح صحية لمنع الهالات السوداء.. تناول فيتامين أ والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء مشكلة تؤرق الكثيرين سواء من السيدات أو الرجال، وفى التقرير التالى نتحدث عن نصائح لمنع ظهور الهالات السوداء إلى الأبد، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ابق رطبا

يساعد في إنقاص الوزن عن طريق خلق الشعور بالامتلاء ومنع فرص الإفراط في تناول الطعام، ويمنع تلف الكلى مثل الحصى والمشاكل الأخرى عن طريق تنظيم سوائل الجسم، ويساعد في تحسين الجهاز الهضمى، كما أيضًا يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.



تناول المياة

لفيتامينات للفوز لفيتامينات للفوز يحتوي فيتامين أ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالي فهو قادر على تحسين صحة العين وتقليل التصبغ ما يساعدك في النهاية على تقليل الهالات السوداء، وتعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين تدفق الدم ما يساعد الدم على الابتعاد عن منطقة أسفل العين بدلاً من تركه يتجمع لأنه سبب آخر للعيون الداكنة.

فيتامين أ احصل على نوم أفضل: احصل على نوم أفضل: دورة النوم المناسبة توفر القدرة على رفع مستوى جمالك أثناء النوم، تدخل بشرتك في وضع الإصلاح، وتجدد خلايا جديدة وتدوير العناصر الغذائية والأكسجين، مع انخفاض دورة الأكسجين هذه، يقوم دماغك بإخراج أكبر قدر ممكن من الأكسجين من دمك ما يعني أن الدم الأغمق غير المؤكسج يبدأ في التدفق عبر الوريد.

نوم أفضل كريم إزالة الصباغ الموضعي: كريم إزالة الصباغ الموضعي: تحتوي كريمات إزالة التصبغ الموضعية هذه إما على فيتامين سي أو الجلوتاثيون أو حمض ألفا هيدروكسي، الجلوتاثيون هو جزيء مضاد للأكسدة قادر على تبييض البشرة عن طريق تقليل تكوين الميلانين دون تدمير الخلايا المنتجة للصبغة الفعلية.