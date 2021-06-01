شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الكتان لإنقاص الوزن.. كيف ينبغى تناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الكتان من الأطعمة الفائقة القيمة الغذائية والمعروفة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية وفوائدها الصحية المذهلة، واكتسبت البذور البنية الصغيرة شعبية هائلة مؤخرًا، لكنها في الواقع أقدم المحاصيل التي تمت زراعتها، فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والقشور وتساعد على تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان كما يمكن أن تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، فالعديد من مراقبي الوزن الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات يضيفون بذور الكتان إلى نظامهم الغذائي لتسريع عملية التمثيل الغذائي، ولكن لتحقيق أقصى فائدة من هذه البذور عليك أن تستهلكها بالطريقة الصحيحة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

- المحتوى الغذائي لبذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على أحماض أمينية عالية الجودة ومحملة بالبروتين، كما تحتوى على مجموعة من المعادن الهامة مثل النحاس والمغنيسيوم والفوسفور.

- كيف تساعد بذور الكتان فى فقدان الوزن؟

للتخلص من بعض الكيلوجرامات من المهم تناول مصادر جيدة للبروتين ولا يوجد شيء أفضل من بذور الكتان، حيث يحتوى 100 جرام من تلك البذور على 18 جرام من البروتين بما يساعد فى إصلاح الخلايا وبناء العضلات.

البذور البنية الصغيرة تحتوى على الألياف التى تساعد في قمع الجوع ومنع الانغماس بتناول الأطعمة غير الصحية، وتشير الدراسات إلى أن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان إلى النظام الغذائي يوميًا يمكن أن يعزز فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.



بذور كتان

- فوائد أخرى لتناول بذور الكتان

كونها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد هذه البذور الصغيرة أيضًا في الحفاظ على صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يستهلكوه أيضًا للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، كما تشير بعض الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهابات في الجسم.

- الطريقة الصحيحة لتناول بذور الكتان

هناك نوعان من بذور الكتان، الأصفر والبني، وكلاهما مغذي بنفس القدر ومفيد للصحة، ويمكنك تحميص تلك البذور ثم طحنها لعمل المسحوق منها وتخزينه وإضافته للأطباق التى تتناولها مثل السلطة أو العصائر.



بذور الكتان

- أشخاص ممنوعون من تناول بذور الكتان

يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى السكر في الدم والإمساك والإسهال والمشاكل الهرمونية توخي الحذر أثناء تناول هذه البذور، كما لا يجب تناول مكملات بذور الكتان قبل استشارة الطبيب.