شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير البقدونس على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقدونس من أفضل أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، فعلى مر السنين استخدم البقدونس لعلاج حالات صحية عديدة ومنها ارتفاع ضغط الدم والحساسية والأمراض الالتهابية.

وحسب ما ذكره موقع healthline يصنف البقدونس على أنه أحد أقوى النباتات في مكافحة الأمراض، ويوفر قيمة غذائية كبيرة ويوفر العديد من الفوائد الصحية المحتملة وفيما يلي 6 فوائد صحية لعصير البقدونس، وهى:

1: يحتوى البقدونس على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة وهى مركبات تمنع تلف الخلايا من جزيئات تسمى الجذور الحرة، كما يساعد عصير البقدونس على تعزيز صحة الجسم والمناعة ووقايته من الأمراض والفيروسات.

2: تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفلافونويد قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض، بما في ذلك سرطان القولون والسكري من النوع 2 وأمراض القلب علاوة على ذلك ، فإن البيتا كاروتين واللوتين هما من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاروتينات، ويوجد كل ذلك فى عصير البقدونس.

3: يحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة القوية، والتي قد تساعد في منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.

4: عصير البقدونس يدعم صحة العظام حيث تحتاج عظامك إلى فيتامينات ومعادن معينة بكميات متفاوتة لتبقى صحية وقوية ، والبقدونس مليء بفيتامين K - وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام.

5 : يحتوى عصير البقدونس على مواد ومركبات نباتية لها تأثيرات مضادة للسرطان ، كما أن البقدونس غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة الفلافونويد وفيتامين C، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسمك وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

6: عصير البقدونس غني بالمغذيات التي تحمي عينيك، ومنها اللوتين والبيتا كاروتين والزياكسانثين وهي ثلاثة أنواع من الكاروتينات في البقدونس تساعد في حماية عينيك وتعزيز الرؤية الصحية، الكاروتينات هي أصباغ موجودة في النباتات التي لها نشاط قوي مضاد للأكسدة .