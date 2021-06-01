شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الكافيين يهدد صحتك.. يسبب قرحة المعدة واضطرابات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروبات الكافيين تشكل خطرا على الصحة العامة فهى تسببا اضطرابات عديدة عند تناولها بإفراط، فيوجد الكافيين في أكثر من 60 نوعًا من النباتات حول العالم، أبرزها حبوب البن فهى أشهر مصدر للكافيين، بجانب الكاكاو والشاى كما أنه يوجد بمشروبات الطاقة.

والكافيين هو مؤثر عقلي ومركب كيميائي يمكن أن يغير وظائف المخ وينتج عنه تغيرات في المزاج أو الإدراك أو الوعي.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فهناك بعض المخاطر الناتجة عن تناول الكافيين ومنها:1. الأرق

يمكن للكافيين أن يزيد من اليقظة العقلية ويساعد الشخص على البقاء مستيقظًا لفترة أطول، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الكافيين يسبب الصداع والتهيج والعصبية والأرق، كما يمنع أيضًا النوم العميق ويجعل الشخص يواجه صعوبة في النوم ويقلل من القدرة على الاستيقاظ بسهولة.

2. الإصابة باضطراب القلب وارتفاع ضغط الدم

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، أظهرت العديد من الدراسات أن هناك صلة مباشرة بين الكافيين وأمراض القلب التاجية وتحفيز الجهاز العصبي المركزي، كما يعمل الكافيين أيضًا كمحفز للجهاز القلبي الوعائي الذى يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويؤدي إلى خفقان القلب وزيادة ضغط الدم.

3. ارتفاع مستوى السكر في الدم

يمكن أن يزيد الكافيين من مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري عندما يستهلكون 250 ملجم أو أكثر من الكافيين بعد الوجبة، خاصة أولئك المصابين بمرض السكري من النوع الثانى.





4. يعرض العظام للكسور

استنادًا إلى مجلة المعاهد الوطنية للصحة التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يزيد الكافيين من إنتاج الكالسيوم في البول، والذى يعد عاملا في الإصابة بهشاشة العظام، كما أظهرت دراسة أيضًا أن الاستخدام العالي للكافيين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكسور بشكل غير مباشر.

5. قرحة المعدة

الكافيين يحفز إفراز الأحماض الدهنية ومعرفتها بأنها عالية الحموضة، كما يعمل على تسريع عملية إفراغ المعدة مما قد يؤدي إلى مرور المعدة شديدة الحموضة إلى الأمعاء الدقيقة بشكل أسرع من المعتاد، وقد تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بقرحة المعدة وإصابات الأنسجة المعوية.

6. الإسهال وسلس البراز

يلعب الكافيين دورًا كبيرًا في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو القولون العصبي، كما يمكن أن يؤدي شرب القهوة التي تحتوي على مادة الكافيين في الصباح إلى إنتاج مادة الصفراء التي تعمل على التمثيل الغذائي للدهون، كما يمكن أن تسبب تهيجًا وسيضطر الجسم إلى غسل الصفراء بعيدًا عن الأمعاء بامتصاص المزيد من السوائل وقد تؤدي هذه الحالة إلى الإسهال وسلس البراز.





7. الجفاف

يزيد إنتاج البول جراء استهلاك الكافيين لذلك قد يؤدي إلى الجفاف، خاصة للذين يعانون من سلس البول ومشكلة في البروستاتا.