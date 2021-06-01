شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد القهوة فى علاج مشاكل البشرة؟ تقى من الهالات السوداء وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروب القهوة هو المفضل لدى العديد من الناس نظرًا لمذاقه الرائع كما أن له العديد من الفوائد الصحية خاصة إذا لم يتم الإفراط بتناولها، ولكن القليل منهم يعرفون فوائد القهوة للبشرة، خاصة البشرة الدهنية، حيث يمكن الإستعانة بماسك القهوة لعلاج مشكلات البشرة الدهنية خاصة أنها غنية بمضادات الأكسدة الهامة لصحة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. تعرف على الفوائد الصحية للقهوة على البشرة:

1- التخلص من الجلد الميت

تحتوى القهوة على حمض الكافيك الذى يكافح الميكروبات ويحمى الجلد من الجراثيم.

2- تقليل السيلوليت

يمكن أن تقلل القهوة من ظهور السيلوليت على الجلد.

3- مكافحة الشيخوخة

يمكن أن يؤدي وضع القهوة على الجلد إلى تقليل الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة التى تظهر على البشرة.

4- تعالج حب الشباب

استخدم أقنعة "ماسك" القهوة بانتظام لمحاربة حب الشباب الناتج عن تراكم البكتيريا والزيوت وخلايا الجلد الميتة، حيث تحتوى القهوة على مضادات الأكسدة التى تساعد فى علاج حب الشباب أحد مشكلات البشرة الدهنية شيوعًا.

5- القهوة مقشر طبيعي للبشرة

يمكن لماسك القهوة أن يساعد فى تقشير البشرة بشكل طبيعي، عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة .

6- تقليل الهالات السوداء

يمكن للقهوة أيضًا أن تعالج الهالات السوداء تحت العينين.

7- منظف للمسام المسدودة

يمكن أيضًا أن تساعد القهوة فى منع انسداد المسام وتنظيفها جيدًا.