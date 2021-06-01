شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخضراوات الغنية بالنترات تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون كوبًا واحدًا من الخضراوات الغنية بالنترات تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12٪ إلى 26٪، وفقًا لبيانات أكثر من 50000 شخص شاركوا في النظام الغذائي والصحة لمدة 23 عامًا.

ووفقا لما نشره موقع "marketwatch" أوصى بها الباحثون بتناول الخضروات الورقية مثل اللفت والجرجير والسلق والسبانخ، بالإضافة إلى البنجر والبقدونس والملفوف الصيني والكرفس والفجل واللفت.





وقالت الباحثة كاثرين بوندونو، مؤلفة الدراسة وقد نشرت نتائجها في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وإنها تقتل ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا، بما في ذلك 655000 أمريكي أو واحد من كل أربعة أشخاص.

وأضافت بوندونو، أن الخضراوات المغذية تشمل صنع عصير السبانخ أو الموز أو التوت كبديل للطبق الجانبي، موضحة أن مزج الخضر الورقية جيد ، لكن لا تقم بعصرها.

يذكر أن باحثين قاموا بفحص ثلاثة مؤشرات للقلب والأوعية الدموية لتحديد ما إذا كان وكيف يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على صحة القلب.

وقاموا بتحليل عينات الدم من المشاركين في التجارب السريرية الذين التزموا بالنظم الغذائية الصارمة ووجدوا أن نظام DASH الغذائي، الذي ثبت بالفعل أنه يخفض ضغط الدم، يقلل أيضًا من الالتهاب.

كما وجدت الدراسة، التى نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن نظام DASH الغذائي - سواء تم الالتزام به أم لا بالتزامن مع نظام غذائي منخفض الصوديوم - يقلل من إصابة القلب وإجهاده.

ويوصي نظام DASH الغذائي، وهو اختصار للنُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، بالفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقييد الملح واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر.

وبين المشاركين في تجربة نظام DASH الغذائي، انخفضت المؤشرات الحيوية المرتبطة بتلف القلب والالتهاب بنسبة 18٪ و 13٪ على التوالي، وحقق المشاركون الذين جمعوا بين نظام DASH الغذائي وسلوك انخفاض الصوديوم انخفاضًا واضحًا في كل من إصابات القلب والإجهاد - 20٪ و23٪ على التوالي على الرغم من أن الالتهاب لم يتأثر بشكل كبير.