كورونا في تونس.. توقعات بـ4000 وفاة خلال هذه المدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع وزير الصحة التونسي فوزي المهدي إمكانية تسجيل 2000 وفاة بكورونا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين و2000 وفاة خلال شهر أغسطس.

هذه التوقعات كشفها الوزير خلال جلسة استماع له بالبرلمان التونسي، الاثنين، للكشف عن آخر مستجدات الوضع الوبائي بالبلاد.

وأكد الوزير أن بلاده ستدخل بداية من 15 يونيو/ حزيران في الموجة الرابعة من فيروس كورونا وستكون فترة الذروة خلال شهر أغسطس/ آب.

وتسجل تونس وفق آخر إحصائيات رسمية لها 1344 حالة جديدة لتبلغ إجماليا 344686 حالة من بينها 12623 حالة وفاة.

وعن استعدادات الوزارة لمجابهة الموجة الرابعة من كورونا، قال المهدي إن وزارته تستعد لدعم المستشفيات بالأكسجين، وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة بانتداب 1400 إطار وضخ أموال إضافية لتدعيم المستشفيات بحوالي ألف مليون دينار (300 مليون دولار) وتخصيص مواد إضافية لإحداث مراكز عزل وجوبي لاحتواء الحالات الإيجابية.

وتابع أنه سيتم التسريع في جلب كميات أكبر من اللقاحات حيث سيتم جلب 271932 جرعة من لقاح فايزر خلال شهر يونيو/ حزيران و50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” و500 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك”.

واعتبر الوزير أن الوضع الوبائي في تونس خطير وأن تفشي العدوى مستمر وسريع، مؤكدا أنه قد تم اكتشاف 5 حالات حاملة لسلالة جنوب أفريقيا في محافظات تونسية.