شكرا لقرائتكم خبر عن إنستجرام يطلق تحديثا جديدا بسبب فلسطين: ستزيل المنشورات الخاصة حول المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام أطلقت تحديثا جديدا، بسبب الاتهامات الموجهة لها بتنفيذها رقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص، أن «إنستجرام» ستقوم بعرض المزيد من المشاركات المعاد نشرها ومشاركتها، لمعالجة الاتهامات الموجهة لها بشأن مراقبة المحتوى الخاص بفلسطين.

وقال المتحدث باسم شركة «فيسبوك» المالكة لمنصة «إنستجرام»، إنه لم يكن هناك رقابة مقصودة، والتحديث الجديد، جاء ردًا على الشكاوى الواسعة حول هذا الأمر، بعدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى المحتوى المعاد مشاركته والخاص بمواد فلسطين وغيره من المحتويات.

وأضاف أن الأمر أحدث تأثيرا أكبر مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن التحديث الجديد لإنستجرام سيحل كافة المشاكل ويحقق تجربة جيدة للمستخدمين.

وأكد التقرير أن هذا التحديث لن يزيل كافة المخاوف بشأن الرقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، لأن «فيسبوك» ستضع علامات على المنشورات عبر «إنستجرام» التي تحتوي على كلمات مثل «شهيد» أو «مقاومة»، أو تحرض على العنف، بل وستزيل المنشورات الخاصة حول المسجد الأقصى وقت الاشتباكات الأخيرة.