هل تمنع لقاحات كورونا انتقال العدوى بين البشر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت وزارة الصحة السعودية على حالة الجدل المثار حول لقاحات فيروس كورونا ومدى جدواها في الحد من انتشار العدوى الوبائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، الأحد: "ليس صحيحا أن اللقاح لا يمنع انتقال العدوى، بل يساهم في الحماية، ويسهم بعد تكون مناعة عالية وفي تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر وكبير"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأكد أن تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للمرض (كوفيد 19) هو أحد الأهداف الرئيسية والمهمة التي تحدث فارقا كبيرا، حيث إن الإصابة بالفيروس قد تنقل المصاب بنسبة 10% إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أن احتمال الوفاة يتراوح بين 2-3% بين هؤلاء المنقولين للعناية، وفي المقابل فإن اللقاح يحمي الحالات المصابة من الوصول إلى حالات المرض الشديد أو الوفاة بنسبة تقترب من 100% بين من تلقوا اللقاح وحققوا المناعة العالية.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن أن 40% من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم".