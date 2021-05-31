محتوى طعام طفلك في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً -

الطفل في فصل الصيف يحتاج إلى تغذية خاصة، حيث يقوم الطفل ببذل مجهود وحركة زائدة خلال الطقس الحار، مما يعرضه ل..فقد السوائل من جسمه بشكل كبير، ومن ثمة الإصابة بالتعب الجسدي، لهذا يتطلب الأمر تغذية صحية خاصة للطفل ومحتوى أطعمة مختلفاً عن فصل الشتاء. معنا اختصاصية التغذية الدكتورة سامية عبد الهادي للشرح والتوضيح

الأطفال يفقدون شهيتهم في موسم الصيف، بسبب حرارة الطقس التي تستنزف طاقتهم، ولذلك يجب الاهتمام جيداً باختيار الأطعمة التي تساعد في ترطيب أجسامهم ومدها بالطاقة والحيوية

المحافظة على معدل السوائل الطبيعي في الجسم مهم جدّاً لتفادي الجفاف، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، التي تساعد الطفل على تغطية جزء من الاحتياج

غالباً ما يفقد الطفل في فصل الصيف سوائل كثيرة عبر التعرق وغيره من العمليات الحيوية؛ لذلك يجب الانتباه وعدم التقليل من معدل شرب الماء خلال اليوم

عليك مراعاة حجم الحصص الغذائية وأن تتحكمي في وزن طفلك سواء بالزيادة أو النقصان؛ حيث أن فصل الصيف هو فصل اللعب والمرح

أبعدي طفلك قدر الإمكان عن الوجبات السريعة كالهوت دوج والبر جر؛ رغم سهولة تقديمها وتوافرها فإنها ..عالية الأضرار

كذلك تتوفر الألياف بنسبة كبيرة في الذرة، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وعدم الإصابة بالانتفاخ والغازات

وتحتوي الذرة على الحديد، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم، حيث إن الأطفال يحتاجون إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد

الذرة من الأطعمة المفضلة لدى كثير من الأطفال، و تنتشر بصورة كبيرة في موسم الصيف، وخاصة المشوي أو الذرة المسلوقة

يساعد الزبادي في ترطيب الجسم، ويجعل الجسم بارداً من الداخل، كما يساعد أيضاً على الهضم وصحة الأمعاء

الزبادي..من الأطعمة الخفيفة المفضلة لدى الأطفال، وخاصةً بعد إضافة العسل الأبيض إليها أو قطع الفواكه، لتصبح وجبة غذائية متكاملة

لونه الأحمر يعني أنه مصدر للكوبين، وهو مركب يعزز صحة القلب، كما يحتوي البطيخ على فيتامين "أ" الذي يساعد في تخليص الجسم من السموم

يعد البطيخ من الفواكه الصيفية ذات المذاق الشهي، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم

أيضاً يحتوي البيض على الكالسيوم الهام لصحة العظام والأسنان، ويساعد في تجديد مستويات الطاقة بالجسم، وتقليل الشعور بالإرهاق والتعب الذي يزداد صيفاً

والحقيقة أن تناول البيض يساعد في تأقلم الجسم مع الحرارة المرتفعة، لأنه يحفظ توازن السوائل بفضل احتوائه على معادن مختلفة

البيض المسلوق.. على عكس ما هو شائع، يجب عدم التوقف عن تناوله في موسم الصيف وخاصةً للأطفال

وللأناناس دور في حالة إصابة الطفل بخدوش أو جروح أثناء اللعب، حيث يقوم بتكوين الكولاجين الذي يسرع من شفاء الجروح

فاكهة هامة لتقوية مناعة الجسم، ويساعد في تقوية المفيد لنمو المفاصل والعظام أثناء مرحلة النمو، وذلك لاحتوائه على معدن المنجنيز

كذلك تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل:

والكيوي ضمن الأطعمة الصيفية الأساسية للأطفال، حيث إنها غنية بفيتامين" سي" الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويقي من أمراض عديدة

ينصح بصنع الأنواع المختلفة منها في المنزل، والتفنن في صنع البوظة ومشاركة الأطفال بصنعها

باستخدام الفواكه الطازجة بدلاً من تناول المثلجات الجاهزة ، المحتوية على المواد الحافظة والسكاكر الضارة

يجب أن يتناول الطفل كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية في فصل الصيف، حيث يفقد الطفل السوائل في جسمه بسبب التعرق والإخراج

الحفاظ على المعدل الطبيعي للسوائل في جسم الطفل، يحمي الطفل من الإصابة بالجفاف، لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه

مع إبعاد الطفل عن العصائر المعلبة التي تحتوي على الكثير من السكر، فهي تفقد قيمتها الغذائية كما أنها تزيد من العطش بسبب النسب الكبيرة للسكر

يجب إبعاد الطفل تماماً عن المثلجات التي تباع في المحلات، يمكنك تقديم أنواع مختلفة من المثلجات المصنوعة في المنزل بدلا من ذلك

شهية الطفل تقل كثيراً في فصل الصيف بسبب الطقس الحار، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة التي تزيد من درجة حرارة الجسم