محتوى طعام طفلك في الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً -
الطفل في فصل الصيف يحتاج إلى تغذية خاصة، حيث يقوم الطفل ببذل مجهود وحركة زائدة خلال الطقس الحار، مما يعرضه ل..فقد السوائل من جسمه بشكل كبير، ومن ثمة الإصابة بالتعب الجسدي، لهذا يتطلب الأمر تغذية صحية خاصة للطفل ومحتوى أطعمة مختلفاً عن فصل الشتاء. معنا اختصاصية التغذية الدكتورة سامية عبد الهادي للشرح والتوضيح
قواعد عليك الالتزام بها..صيفا
- أبعدي طفلك قدر الإمكان عن الوجبات السريعة كالهوت دوج والبر جر؛ رغم سهولة تقديمها وتوافرها فإنها ..عالية الأضرار
- عليك مراعاة حجم الحصص الغذائية وأن تتحكمي في وزن طفلك سواء بالزيادة أو النقصان؛ حيث أن فصل الصيف هو فصل اللعب والمرح
- غالباً ما يفقد الطفل في فصل الصيف سوائل كثيرة عبر التعرق وغيره من العمليات الحيوية؛ لذلك يجب الانتباه وعدم التقليل من معدل شرب الماء خلال اليوم
- المحافظة على معدل السوائل الطبيعي في الجسم مهم جدّاً لتفادي الجفاف، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، التي تساعد الطفل على تغطية جزء من الاحتياج
- الأطفال يفقدون شهيتهم في موسم الصيف، بسبب حرارة الطقس التي تستنزف طاقتهم، ولذلك يجب الاهتمام جيداً باختيار الأطعمة التي تساعد في ترطيب أجسامهم ومدها بالطاقة والحيوية
أطعمة صيفية منعشة يحبها الأطفال
- يعد البطيخ من الفواكه الصيفية ذات المذاق الشهي، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم
- لونه الأحمر يعني أنه مصدر للكوبين، وهو مركب يعزز صحة القلب، كما يحتوي البطيخ على فيتامين "أ" الذي يساعد في تخليص الجسم من السموم
- الزبادي..من الأطعمة الخفيفة المفضلة لدى الأطفال، وخاصةً بعد إضافة العسل الأبيض إليها أو قطع الفواكه، لتصبح وجبة غذائية متكاملة
- يساعد الزبادي في ترطيب الجسم، ويجعل الجسم بارداً من الداخل، كما يساعد أيضاً على الهضم وصحة الأمعاء
- الذرة من الأطعمة المفضلة لدى كثير من الأطفال، و تنتشر بصورة كبيرة في موسم الصيف، وخاصة المشوي أو الذرة المسلوقة
- وتحتوي الذرة على الحديد، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم، حيث إن الأطفال يحتاجون إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد
- كذلك تتوفر الألياف بنسبة كبيرة في الذرة، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وعدم الإصابة بالانتفاخ والغازات
*الكيوي والأناناس والبيض المسلوق
- والكيوي ضمن الأطعمة الصيفية الأساسية للأطفال، حيث إنها غنية بفيتامين" سي" الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويقي من أمراض عديدة
- كذلك تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل: البوتاسيوم والفولات ومضادات الأكسدة
- الأناناس..يحتوي على فيتامين"سي" فاكهة هامة لتقوية مناعة الجسم، ويساعد في تقوية المفيد لنمو المفاصل والعظام أثناء مرحلة النمو، وذلك لاحتوائه على معدن المنجنيز
- وللأناناس دور في حالة إصابة الطفل بخدوش أو جروح أثناء اللعب، حيث يقوم بتكوين الكولاجين الذي يسرع من شفاء الجروح
- البيض المسلوق.. على عكس ما هو شائع، يجب عدم التوقف عن تناوله في موسم الصيف وخاصةً للأطفال
- والحقيقة أن تناول البيض يساعد في تأقلم الجسم مع الحرارة المرتفعة، لأنه يحفظ توازن السوائل بفضل احتوائه على معادن مختلفة
- أيضاً يحتوي البيض على الكالسيوم الهام لصحة العظام والأسنان، ويساعد في تجديد مستويات الطاقة بالجسم، وتقليل الشعور بالإرهاق والتعب الذي يزداد صيفاً
الصيف وتناول المثلجات
- ينصح بصنع الأنواع المختلفة منها في المنزل، والتفنن في صنع البوظة ومشاركة الأطفال بصنعها
- باستخدام الفواكه الطازجة بدلاً من تناول المثلجات الجاهزة ، المحتوية على المواد الحافظة والسكاكر الضارة
- يجب أن يتناول الطفل كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية في فصل الصيف، حيث يفقد الطفل السوائل في جسمه بسبب التعرق والإخراج
- الحفاظ على المعدل الطبيعي للسوائل في جسم الطفل، يحمي الطفل من الإصابة بالجفاف، لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه
- مع إبعاد الطفل عن العصائر المعلبة التي تحتوي على الكثير من السكر، فهي تفقد قيمتها الغذائية كما أنها تزيد من العطش بسبب النسب الكبيرة للسكر
- يجب إبعاد الطفل تماماً عن المثلجات التي تباع في المحلات، يمكنك تقديم أنواع مختلفة من المثلجات المصنوعة في المنزل بدلا من ذلك
- شهية الطفل تقل كثيراً في فصل الصيف بسبب الطقس الحار، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة التي تزيد من درجة حرارة الجسم
- يمكنك تحضير الحساء البارد للطفل كحساء الدجاج، أو الحساء الذي يحتوي الزبادي والمشروم، والإكثار من تقديم الخضروات الطازجة والفواكه
((نموذج لغذاء الطفل -1-3 سنوات- في الصيف))
- يعتبر الغذاء السليم أحد السبل الوقائية التي يمكن للأم اعتمادها لتجعل من الصيف شهر الصحة والحيوية لطفلها في هذا العمر
- يحتاج الطفل في هذه المرحلة العمرية على الأقل 3 حصص من الخضار والفاكهة يوميّاً
- اعتمدي على أشعة الشمس في أول النهار عند الشروق وعند الغروب للاستفادة من فيتامين «د»، وبالتالي ترتفع معدلات الكالسيوم في العظام منذ الصغر
- أطعميه ثلاث حصص من القمح الكامل يوميّاً حتى يعتاد تناولها فهي من النشويات، وعليك توفير احتياجه اليومي من الكالسيوم وهو 700 ملغرام
- اختاري لطفلك الحليب الكامل الدسم والزبادي كامل الدسم والجبن وغيرها من مشتقات الحليب كاملة الدسم؛ لأهمية الدهون لبناء أنسجة الدماغ
امنعي الحلويات..ووفري الفواكه
- عوديه تناول الدهون الصحية الموجودة في السمك والمكسرات عدد حصة واحدة يوميّاً؛ لأهميتها لنمو الأنسجة الدهنية البالغة 60٪ من مكونات دماغ الطفل
- يحتاج الطفل في هذا السن لـ7 مللغرامات من عنصر الحديد في اليوم الواحد، فتناوله لمصادر الحديد مهم جدّاً، وهو موجود في الكبد والبنجر وغيرهما
- امنعيه عن شرب المشروبات الغازية والملونة لخطورتها على أجهزة الجسم لديه، وهي أيضاً سبب في زيادة الوزن لدى الأطفال
- لا توفري الحلويات لطفلك خلال هذه المرحلة؛ قدمي له الفواكه..فإذا اعتاد على المذاق الحلو فسيكون من الصعب أن تسيطري عليه في الكبر
- عودي طفلك ألا يترك نفسه لمرحلة العطش، أن يوفر مخزوناً من المياه؛ لأن الإحساس بالعطش دليل على حاجة الجسم للمياه
- وحتى لا يدخل الطفل مرحلة الجفاف؛ عليه بشرب السوائل والعصائر الطبيعية، والابتعاد عن أي مشروبات بها مادة الكافيين أو المياه الغازية