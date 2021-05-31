كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - ترتبط الولادة الطبيعية بالألم ولذلك فليس من الضروري أن نشعر الحامل بأن عليها أن تنتظر آلاماً شديدة، بل علينا أن نتحدث معها بطريقة علمية مبسطة عن عملية الولادة، وعن الآلام الشائعة التي تعد طبيعية وسوف تنساها بمجرد أن يخرج المولود للحياة، ولذلك تشرح لك الدكتورة سناء الحليمي، إستشارية النساء والولادة عن أكثر آلام الولادة شيوعاً كالآتي.

أعراض الولادة الطبيعية

قد تزيد وتطول آلام الولادة

على الحامل لأول مرة أن تعرف أن الرحم يكون صغيراً ولم يتعود على أن ينقبض، كما أن التقلصات تكون متباعدة لفترة طويلة بسبب ذلك، وربما لم يعتد الجسم بعد على التغيرات الهرمونية، وتبدأ الأعراض بأن ينزل رأس الجنين للحوض في النصف الأخير من الشهر التاسع، أي قبل موعد الولادة بأسبوعين، حيث تشعر الحامل بنزوله، فهناك ثقل في أسفل البطن، وتشعر بتحسن في التنفس دلالة على نزول رأس الجنين في الحوض واستعداد الحامل للولادة الطبيعية، كما تلاحظ الحامل كثرة عدد مرات التبول لأن نزول الجنين للحوض يتسبب بحدوث الضغط على المثانة، وشعور الحامل بحاجة ملحة للتبول باستمرار.

آلام الولادة الأكثر شيوعاً

يجب أن تستعدي لآلام الولادة الشائعة

ألم الظهر

تشعر الحامل التي توشك على الولادة بألم في الظهر يترافق مع ألم ابطن نتيجة لتقلصات الرحم الشديدة، وفي حال زادت آلام الظهر عن حدها فهذا يعني أن وضع الجنين ليس الوضع المثالي للولادة أي أن رأسه للأسفل، وأن وجهه يواجه ظهرك، وبالتالي فهناك بعض الخطر.



ألم البطن

من الطبيعي أن تشعري بألم البطن أثناء الولادة، ومع بدء مرحلة الطلق تكون هذه الآلام كل دقيقتين، وتكون مدتها لمدة 90 ثانية، أما قبل ذلك فيكون ألم البطن على هيئة انقباضات تستمر لمدة 30 ثانية يفصلها أكثر من 20 دقيقة خصوصاً عند الحامل لأول مرة

ألم الحوض

تظهر آلام الحوض في الأيام الأخيرة من الحمل، وحيث يضغط الجنين على الحوض وينزل الألم إلى الساقين، وفي حال كان الألم شديداً فيجب أن تسألي طبيبك.

ألم قطب الولادة

قبل نزول الجنين قد يضطر الطبيب او القابلة لفتح المكان في منطقة العجان خصوصاُ للبكر، وذلك للمساعدة على نزول الجنين والخوف عليه أن يختنق في قناة الولادة، ولذلك يتم عمل جرح في منطقة العجان بالمخدر الموضعي، وبعد أن يخرج الجنين يتم قطب وخياطة هذه القطب" الغرز" ولا تشعر الأم بأي ألم ولكن بعد زوال أثر المخدر تشعر بالألم وصعوبة الجلوس، ويجب أن تقوم بعمل غسول خارجي مع تناول المسكن، وكذلك يصف لها الطبيب مضاداً حيوياُ لكي لا تلتهب القطب.

نصائح لتقليل آلام الولادة الشائعة

هناك عدة نصائح لتقليل الألم