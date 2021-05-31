أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - تتطور الوظائف الجسدية عند الأطفال مع نموهم، وتزداد فرص الإصابة بالإسهال. وبصفتك الأم عليك أن تحافظي على رطوبة طفلك، تتناول هذه المقالة الأطعمة التي يجب ويجب ألا تطعمها لطفلك عندما يعاني من مغص في المعدة، يتبعه إسهال، تدرجها الدكتورة سوابنيل ساكسينا (طبيبة في العلاج الطبيعي من الايورفيدا).

1. حليب الثدي في الشهر الأول

الرضاعة الطبيعية

إذا كان طفلك الذي يرضع من الثدي ويلوث حفاضاته كثيراً، التزمي فقط بحليب الثدي، فهو يحافظ على رطوبته ويعالج أمعاءه أيضاً.

2. اللبن الرائب بعد 7 أشهر

اللبن الرائب

البروبيوتيك فعالة للغاية في مكافحة الإسهال. قدمي لطفلك أطعمة مثل اللبن الرائب أو الزبادي.

3. عصيدة الأرز بعد 6 أشهر

عصيدة الأرز

يمكن أن يساعد ماء الأرز طفلك في الحفاظ على مستويات السوائل في جسمه. كما أنه يساعد على تقليل نسبة الخروج.

4. الزنجبيل بعد 3 سنوات

الزنجبيل

عادةً ما يكون هذا مخصصاً للأطفال الأكبر سناً بقليل وليس الأطفال الصغار. إن إعطاءهم الزنجبيل الممزوج ببعض الملح الصخري، يريحهم من الإسهال وعسر الهضم.

5. جوزة الطيب بعد 6 أشهر وحتى 10 سنوات

جوزة الطيب

يُعرف أيضًا باسم jaiphal، وهو علاج قديم يستخدم في العديد من مستحضرات الايورفيدا حتى الآن. عادة ما يتم تحضيره عن طريق فرك كرة خشبية صغيرة من التوابل على مطحنة حجرية للحصول على بعض المسحوق. ثم يتم خلط هذا المسحوق مع بعض الماء وإعطائه للأطفال. هذا العلاج فعال لتوفير الراحة أو علاج الإسهال لدى الأطفال..

6. ماء الليمون بعد 8 أشهر

ماء الليمون

يبدو أنه لا يوجد مرض لا يستطيع الليمون علاجه. فهو يمدّ الجسم بالسوائل المفقودة. اخلطي عصير الليمون بالماء الدافئ وأضيفي إليه القليل من الملح لصنع ماء ليمون صحي ولذيذ.

7. شوربة خضار بعد 8 أشهر

شوربة الخضار

يمكن لأجسام الأطفال أن تمتص العناصر الغذائية بسهولة من حساء الخضار الصافي. لكن تجنبي استخدام التوابل مثل الفلفل والخضروات الغازية مثل القرنبيط والملفوف والبراعم والسبانخ أثناء الإسهال.

8. شوربة الدجاج بعد 9 أشهر

شوربة الدجاج

إذا كنت ترغبين في تجربة حساء غير نباتي، فإن حساء الدجاج الصافي يعد خياراً رائعاً. سهل الهضم ومغذياً للأطفال المصابين بالإسهال.

9 - ماء جوز الهند الطري بعد 8 أشهر

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح الطبيعية والمعادن، إلى جانب الجلوكوز الطبيعي. وأفضل ما يتميز به هو أن ماء جوز الهند يكون أفضل مع الرضاعة الطبيعية.

10 – الموز بعد 6 أشهر

الموز

يساعد الموز على منع الإسهال، حيث يجعل الخروج أكثر صلابة، يمكنك هرسه على حمام بخاري قبل إعطائه لطفلك.

11. بطاطس مسلوقة بعد 8 أشهر

بطاطس مسلوقة

يمكن أن توفر البطاطس النشا لتغذية لطفلك، حيث تقلل البطاطس المهروسة المنكهة ببذور الكمون الغازات وكذلك تعمل على علاج الإسهال.

12. الرمان بين 6 أشهر و5 سنوات

الرّمان

إذا كان لطفلك أسنان ويمكنه المضغ جيداً، يمكنك إطعامه بذور الرمان. عدا ذلك، من الأفضل استخراج عصير الرمان وتخفيفه بكمية كافية من الماء. يمكن أن يؤدي إعطاءها لطفلك مرة واحدة يومياً إلى تقليل الإسهال عند الأطفال في هذه السن.

13. الخبز الأبيض بعد السنة

الخبز الأبيض

الخبز عنصر غذائي آخر مفيد أثناء الإسهال. فهو مصنوع من الدقيق المكرر الذي لا يحتوي على الألياف التي تدعل خروج الطفل سهلاً، يمكن أن يؤكل هذا الخبز محمصًا أو غير محمص. لكن تجنبي استخدام والزبدة والمربى وما إلى ذلك لأنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

14. شراب التفاح الخشبي بعد 6 أشهر

التفاح المجفف الخشبي

هذا العلاج مفيد للبالغين أيضاً! حيث يمكن صنع الشراب عن طريق نقع التفاح الخشبي المجفف في الماء طوال الليل، وغليه في نفس الماء في اليوم التالي حتى يقل ​​الماء إلى نصف الكمية. ثم قومي بتصفية الشراب واتركيه ليبرد. يمكنك إطعام طفلك الصغير الشراب بملعقة، أو تخفيفه بالماء لعمل مشروب من دون أي سكر.

الأطعمة التي يجب تجنبها عند معاناة الرضيع من الإسهال

منتجات الألبان باستثناء اللبن الزبادي.

عصائر الفاكهة

مشروبات غازية

الفواكه مثل (خوخ، إجاص، برقوق، برقوق)

الأطعمة الغنية بالألياف

الفواكه المجففة والمكسرات

الحلويات

الخضار النيئة