كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - يحتوي الرغل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية والبروتينات، ولكن هذا الغذاء الذي لم يتعود على تناوله الكثير من الناس، هل مفيد خلال فترة الحمل أم لا؟ نفيدكم بهذه المعلومات التي تجيب على الكثير من التساؤلات من "هيلث لاين".

القيمة الغذائية للبرغل

القيمة الغذائية في البرغل

يحتوي كل 182 جرام منه على ما يلي من العناصر الغذائية:

151 سعر حراري.

0.4 جرام دهون.

0.2 جرام سكر.

9 ملغ صوديوم.

123.76 ملغ بوتاسيوم.

33.8 جرام كربوهيدرات.

8.2 جرام ألياف.

5.6 جرام بروتين.

2% من الكمية الموصى بها من الكالسيوم.

10% من القيمة الموصى بها من الحديد.

فوائد البرغل للحامل

يحتوي على الكربوهيدرات التي تأخذ وقت في هضمها وهذا يعني أنها تمد الحامل بطاقة كبيرة، ويقيها هي وجنينها من معظم المشكلات التي تلازمها طوال فترة الحمل، أما عن فوائده فهي كالآتي:

الوقاية من السكتة الدماغية

يمكن التفنن بطبخه داخل المحاشي

يحتوي البرغل على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية وفيتامين ك، وهذا له مردود كبير في وقاية الحامل من الإصابة بالسكتات الدماغية وأي مشكلة في الجهاز العصبي للأم قد يؤثر على صحة الجنين.

الوقاية من السكري

إضافته إلى التبولة تعطي طعماً مميزاَ للطبق

يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم مما يقي الحامل من الإصابة سكر الحمل، وذلك لأن الحبوب الكاملة التي من ضمنها البرغل غير مكررة وذلك يعني أنها مازالت مصنوعة من القمح بنسبة 100%، وهذا على عكس الأرز والمكرونة العادية التي تحتوي على دقيق أبيض يحوله الجسم إلى سكر.

يعزز صحة القلب

تقديمه مع قطع اللحمة وجبة غنية

يحافظ على صحة القلب وهو مرتبط بنسبة الكوليسترول الصحية في الدم، الذي إذا زاد عن الطبيعي تُصاب الحامل بأمراض القلب والأوعية الدموية كعدم انتظام ضرباته وانسداد الشرايين بسبب كمية الدهون الزائدة في الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمكن خلطه مع اللحم لإعداد الكبة المقلية

غني بالألياف الغذائية الطبيعية التي تسهل حركة الأمعاء، وبالتالي القضاء على أ الإمساك عند الحامل، ليس ذلك فقط ولكنه يخلصها من الغازات وانتفاخات البطن.

يسد الشهية

يمكن استخدامه مع الخضار في حشو الباذنجان

تعاني بعض السيدات الحوامل من مشكلة زيادة الوزن التي تمثل خطراً على صحة الجنين ويأمرها الطبيب بضرورة إنقاص وزنها لإنقاذ الجنين، والبرغل هنا مفيد من أجل تحقيق هذا الهدف لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالامتلاء وهو يحتوي على نسبة ألياف غذائية تفوق الشوفان والأرز البني والكينوا.

يقضي على فقر الدم

غني بالحديد الذي يعمل في زيادة تكوين خلايا الدم الحمراء، وتنظيم نسبة الهيموجلوبين في الدم وذلك يعني الوقاية أو العلاج من مشكلة فقر الدم للحامل أو الأنيميا الخطيرة على صحة الجنين.

يقي من الإصابة بالبواسير

البرغل مع الطماطم وجبة تحضرها أرقى المطاعم

من الممكن أن تُصاب الحامل بنسبة كبيرة بالبواسير التي تنتج بسبب الإمساك المتكرر، لذا ينصح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة، التي تحتوي على ألياف غذائية ومن ضمنها البرغل.

يعزز نمو الجنين

يعزز نمو الجنين

غني بحمض الفوليك أو الفولات المفيد في فترة الحمل، وذلك لأنه يُكسب الجنين زيادة في الطول وفي الوزن ويجعله بصحة أفضل.

أضرار البرغل للحامل

لا بد من تناوله حسب الكمية المسموح بها

كل طعام له فوائد وله أضرار أيضًا، وللتقليل من أضرار البرغل لابد من التقليل من تناوله أي تناوله بالكمية المسموح بها للحامل وأكثر من يفيدك في هذا الأمر هو الطبيب، وأضراره كالآتي:

1 - يصيب الحامل بمشاكل الجهاز الهضمي كالانتفاخ وغازات البطن للحامل.

2 - يتسبب في زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، وذلك يؤدي إلى إصابة الحامل بحصوات الكلى ومرض النقرس.

3 - الإفراط في تناوله يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب، كما يسبب ضيق التنفس عند الحامل، أي يضر بالجهاز الدوري والتنفسي معًا.

4 - قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير جدًا ويصبح الأمر خطر على صحة الحامل والجنين.

محاذير تناول البرغل للحامل

تجنبيه إذا كنت تعانين من حساسية الغلوتين

حساسية القمح: أو ما يسمى أيضًا بحساسية الجلوتين، ومن أعراضها آلام المفاصل والتعب والمعاناة من عسر الهضم، لذا إذا كنتِ تواجهين حساسية تجاه منتجات القمح بما فيها البرغل فابتعدي عنها.

متلازمة القولون العصبي: إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة فابتعدي عن إدراج البرغل ضمن نظامك الغذائي لأنه مصنوع من القمح والقمح يحتوي على كربوهيدرات قصيرة السلسلة مشكلات وأعراض مختلفة لدى المصابين بهذه المتلازمة.

التهاب الرتج: يعني إصابة الجيوب الصغيرة الموجودة في الأمعاء بالتهابات، وفي هذه الحالة يؤكد الأطباء على مرضاهم بالابتعاد تماماً عن الأطعمة التي تحتوي على ألياف.