هل من الطبيعي أن يستيقظ الطفل كل ساعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - لنوم الجيد ليلاً أمر بالغ الأهمية لرفاهية الأطفال، إذا كان طفلك يستيقظ بشكل متكرر ويبقى مستيقظاً لساعات في الليل، فقد يعيق ذلك نموه ويسبب تأخيرات في النمو، يمكن أن يساعدك فهم سبب استيقاظ طفلك بشكل متكرر في الليل أو بقائه مستيقظاً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تمتع طفلك بنوم عميق لساعات أطول في الليل.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور يوسف على استشاري الأطفال ليحدثنا عن الأسباب المحتملة لاستيقاظ طفلك بشكل متكرر في الليل، وهنا نقدم لك بعض النصائح لمساعدة طفلك على النوم .

لماذا لا ينام بعض الأطفال لفترة أطول؟

طفلك

الاستيقاظ الليلي شائع جداً عند الرضع والأطفال الصغار. أفاد ربع الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة أن أطفالهم يعانون من مشاكل في النوم.

عادة ما يستيقظ المولود بشكل متكرر في الليل بسبب الجوع. وبمجرد تجاوزهم علامة أربعة أشهر وبدء فطامهم ليلاً، يجب أن يناموا لساعات أطول. ومع ذلك، ورغم التغذية المناسبة، إذا كان طفلك يستيقظ كثيراً في الليل، يجب أن تحاولي تحديد السبب الجذري. وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي قد تجعل طفلك يستيقظ بشكل متكرر في الليل:

1. الجوع

الجوع

هل يحدث اضطراب دورة النوم بعد فترة وجيزة من وضع طفلك للنوم كل ليلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهناك احتمال كبير أن طفلك لا يتغذى بشكل كافٍ قبل النوم، إذا كنت قد بدأت للتو الفطام الليلي، فقد يستيقظ الطفل في كثير من الأحيان جائعاً حتى يعتاد على الجدول الزمني الجديد.

2. عدم الراحة

البكاء هو الوسيلة الأساسية للتواصل لدى طفلك، إذا لم يتمكنوا من النوم لأكثر من 2 - 3 ساعات متتالية، فقد يكون ذلك بسبب بعض الانزعاج، وقد يستيقظ وهو يبكي للفت انتباهك إلى المشكلة، راقبي عن كثب حركات طفلك أثناء النهار حتى تكوني على دراية بأي نتوءات أو كدمات على جسمه.

قد ينشأ عدم الراحة أيضاً بسبب البطانيات شديدة السُمك أو الرفيعة جداً، أو بسبب لعبة مخبأة تحت البطانيات، أو حفاضات متسخة، إلخ.

3. وجع في المعدة

الشكوى الشائعة جداً لدى الأطفال هي الغازات، هذا يمكن أن يؤدي إلى آلام في المعدة ويجعل الطفل يستيقظ أثناء القيلولة وكذلك في الليل.

4. بيئة صاخبة

مرور شاحنة أو نغمة رنين صاخبة أو حتى محادثة بينك وبين أي شخص على هاتفك أو موجودين بجانب طفلك، أي من هذه الأشياء يمكن أن يقطع نوم طفلك.

5. العادات

بيئة صاخبة

إذا كان طفلك معتاداً على النوم على فترات غير منتظمة ولفترات متفاوتة، فقد يصبح عادة ويؤدي إلى استيقاظه ليلاً بشكل متكرر.

6. عدوى أو مرض

يمكن لطفلك أيضاً أن يستيقظ كثيراً بسبب عدوى أو مرض، إذا كان طفلك في مرحلة الزحف، فإنه يميل إلى الإمساك بالأشياء ووضعها في الفم، مما يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً، وإذا كان طفلك يعاني من أي مرض، مثل البرد أو الحمى، فقد يكون عصبياً ويستيقظ كثيراً.

7. التسنين

يشعر الأطفال بالضيق عند التسنين، وقد يبقيه ذلك مستيقظاً في الليل، إذا لاحظتِ أعراضاً، مثل سيلان اللعاب المفرط، والتهيج، واحمرار الخدين واللثة، والعض أو المضغ المفرط، فقد يؤدي ألم التسنين إلى إبقاء طفلك مستيقظاً في الليل.

8. التغيير في البيئة

التغيرات فى البيئة

قد يؤدي التغيير في البيئة أيضاً إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً، إذا قمتِ بنقل طفلك من غرفتك إلى غرفته أو نقلتهِ من المرتبة إلى سرير الأطفال، فقد يستغرق الأمر بضع ليالٍ حتى يعتاد على البيئة الجديدة ويؤدي إلى استيقاظه ليلاً بشكل متكرر.

9. روتين النوم

كثير من الآباء لديهم روتين لوقت النوم لجعل الطفل ينام، قد يشمل ذلك غناء التهويدات أو تشغيل الموسيقى أو التأرجح أو الهديل أو المشي مع الطفل بين ذراعيك، إذا فعلتِ أياً من هذه الأشياء لينام طفلك، فقد لا يتمكن من النوم بمفرده بعد الاستيقاظ ليلاً ما لم تفعلي الشيء نفسه في كل مرة أخرى.

10. المعالم التنموية

قد يعاني الأطفال أيضاً من اضطراب دورة النوم عندما يقتربون من مراحل النمو، على سبيل المثال، عندما يتعلمون إصدار الأصوات أو التقاط الأشياء، سنجدهم في منتصف الليل يمارسون المهارة المكتسبة حديثاً، قد تلاحظين هذا لأول مرة في مرحلة انحدار النوم لمدة 4 أشهر، هذا شائع جداً، رغم عدم ظهوره على جميع الأطفال، في هذه المرحلة، يتعلم الأطفال العديد من المهارات الشيقة، وهذا يبقيهم مستيقظين في الليل، تحدث دورات انحدار النوم المماثلة في مراحل لاحقة أيضاً، لذلك يمكنك استشارة الطبيب.