تعليم الأطفال التدابير الوقائية واحتياطات السلامة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - من خلال هذه الأنشطة الممتعة والعملية، يكتسب الأطفال فهماً أعمق واحتراماً للتدابير الوقائية واحتياطات السلامة. وبالمقابل يجب أن يستمعوا ويتواصلوا ويتعاونوا، فهذه الأنشطة هي مجرد متعة بسيطة لأنها تدعو الأطفال الصغار إلى التفكير النقدي واللعب بشكل خلاق. على الآباء اتباع الأسلوب الآتي:

1 – علمهم حل المشكلات

علّمهم حل المشاكل

ضعوهم في مجموعة وليشتشركوا في حل مشكلة ما. اعطوهم أدوات تدابير وقائية مثل لافتة عليها عبارة توقف وهاتف لعبة وواقي من الشمس وحقيبة لملء القمامة. وناقش كل طفل: "لماذا نحتاج هذا؟" "ماذا يمكننا أن نفعل مع هذه الأداة للحفاظ على سلامتنا؟" قد يقول الأطفال إنهم يستخدمون واقي الشمس لحماية بشرتهم من الشمس وأن علامة التوقف لمنع السيارات من الاصطدام ببعضها البعض، والهاتف للاتصال برقم 911 للمساعدة، عندما يصل الأطفال لهذه الاستنتاجات، اعلم أنهم يفكرون بشكل جيد.

2 – دعهم يشاركون في أنشطة التدابير الوقائية السلامة

دعهم يشاركون في أنشطة التدابير الوقائية السلامة

عندما يشارك الأطفال في أنشطة التدابير الوقائية السلامة، يتعلمون كيفية تحديد المشكلات وإيصال أفكارهم ومشاعرهم حول المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة. وكذلك كيفية إيجاد الحلول لتجاوزها بشكل عملي. دع الطفل يقوم بدور المساعد في الإنقاذ، وحفزه على استخدام عقله في حالات الطوارئ. لكن افسح المجال للأطفال للتعبير عن مشاعرهم خلال النشاط، وشاهد كيف يتعلمون بانفتاح.

3 – علّمهم بشكل أقرب للواقع

علّمهم بشكل أقرب للواقع

أي وسّع طرق النشاط، مع الحقاظ على متعة التعلم والمرح، اطلب منهم تطبيق ما تعلموه على موقف ما فهذا يقوي ثقتهم بنفسهم، ويجعلهم يستخدمون ما تعلموه. كالآتي:

- قم معهم بتدريباتStop ، Drop، وRoll أثناء عملية إنقاذ من الحريق، ومن الإجراءات الوقائية تذكيرهم بتغطية وجوههم عندما يتدحرجون لحماية أعينهم من الدخان وكيف عليهم أن يبقوا رؤوسهم منخفضة للحماية من النار. استخدم دائرة مرسومة بالطباشير الحمراء على أنها ساحة النار. شغل الموسيقى وادع الأطفال للتنقل. على إشارتك (جرس أو صراخ نار)، واطلب من الأطفال "السقوط والزحف" خارج منطقة الحريق.

- أنشئ بعض مشاهد النار في المنطقة الدائرية التي رسمتموها، وعلم الأطفال صنع قطع للتدريب بعد حشوها بالمناديل ورقية التي يفترض إشعال النار بها، وفر أنابيب أنابيب من السلوفان يمكن استخدامها كخراطيم!

- اطبع إشارات، وضعها في الخارج، بحيث يتمكن الأطفال من قراءتها، لتدلهم على كيفية الذهاب إلى سياراتهم الثلاثية وعرباتهم.

- اعرض مجموعة من الأدوات على الأطفال مثل قبعة رجل المطافئ، وصندوق الإسعافات، واسألهم "من يستخدم هذا وذاك؟" ولإثارة تفكيرهم، ضع بين الأدوات أشياء بعيدة عن النشاط الذي تقومون به، مثل مكنسة، ومرآة، ومقص للزراعة واسألهم لماذا يحتاج رجل الإطفاء هذه الأدوات؟.

- أهم ما في حالات الطوارئ الحقيقية،هو استخدام الهاتف، وعندما يجيب المتلقي على مكالمة 911، يجب أن يكون الطفل قادراً على إعطاء اسمه وعنوانه. قم بتمثيلة الاتصال بالحضور واطلب من الأطفال الرد بأسمائهم الكاملة وعناوينهم.

- بمجرد الانتهاء من التدريب حان وقت نشاط "الترتيب"، ادعُ الأطفال لمناقشة مخاطر النفايات المتبقية في مناطق اللعب. ماذا يمكن أن يحدث إذا تركوا شيئاً ما في الخارج؟ اطلب من الأطفال تحضير أكياس قمامة خاصة للملعب، وتوزيع التنظيف فيما بينهم.

- شدد على أهمية الحماية من الشمس بعد هذا النشاط من خلال إشراك الأطفال في دراسة ميلان الشمس مقابل الظل. تجول في ساحة اللعب لترى ما إذا كان هناك ظل كافٍ. ثم أخرج بعض الحبال ومجموعة من الملاءات القديمة (اطلب من الأم إقراضها). ادعُ الأطفال إلى تبادل الأفكار حول كيفية استخدام الملاءات والحبال لإنشاء مناطق مظللة أو "خيام التظليل". قد يرغب الأطفال أيضاً في مشاهدة كيف تتحرك الشمس طوال اليوم.