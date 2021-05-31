علاج فقر الدم بسرعة

بيروت - نادين محمد -



حوالي 1.62 مليار شخص يعانون من فقر الدم على مستوى العالم . تؤثر هذه الحالة بشكل رئيسي على الأطفال والنساء في سن الإنجاب. يحدث فقر الدم عندما ينخفض عدد كرات الدم الحمراء أو مستويات الهيموجلوبين ، مما يؤدي إلى الخفقان وبرودة اليدين والقدمين والتعب وشحوب الجلد. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ، فعليك الانتباه!

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إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يصبح فقر الدم قاتلاً. ومع ذلك ، من خلال اتخاذ بضع خطوات صغيرة ، يمكنك بسهولة علاج الحالة ومنعها من أن تصبح مشكلة صحية متكررة.

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1. فيتامينات ب 12 وحمض الفوليك

المكونات:

2 بيض

كوب فاصوليا مطبوخة

1 كوب سبانخ صغيرة

3-4 زهور قرنبيط مبيضة

ملح للمذاق

الطريقة:

اكسري البيض في مقلاة ساخنة غير لاصقة.

يرش بعض الملح ويطهى البيض لمدة 2-3 دقائق.

انقلي البيض إلى طبق.

أضيفي الفاصوليا المطبوخة والبروكلي المسلوق والسبانخ الصغيرة إلى الطبق.

تناوليه على الفطور.

2. دبس السكر الأسود( العسل الأسود)

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المكونات:

1 ملعقة كبيرة دبس أسود عضوي

1 كوب ماء دافئ أو حليب

الطريقة:

أضفِ ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب.

يقلب جيدا ويشرب.

من الأفضل تناوله في الصباح أو في المساء قبل النوم بحوالي ساعتين.

دبس السكر الأسود هو منتج ثانوي حلو يتم الحصول عليه من تكرير قصب السكر. يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب 6 والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم. يمكن أن يساعد تناول دبس السكر الأسود في زيادة مستويات الحديد في الجسم ، وبالتالي تحسين مستويات الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء.

3. فيتامين C

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المكونات:

½ جريب فروت

1 كيوي

½ تفاحة

1 ملعقة صغيرة عسل

نصف إنش من الزنجبيل المبشور

الطريقة:

ضعي الجريب فروت في الخلاط.

نقطع الكيوي بالقشر ونضيفه إلى الخلاط.

نقطع التفاح ونضعه في الخلاط.

أضف الزنجبيل المبشور وملعقة صغيرة من العسل إلى الخلاط.

امزجيها جيدًا.

صبيه في كوب واشربيه.

يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي للتخلص من السموم في الصباح أو الإفطار أو الغداء أو العشاء.

4. البروبيوتيك

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المكونات:

نصف كوب زبادي

1 كوب ماء

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

عدد قليل من أوراق الكزبرة المفرومة

قليل من الملح

رشة من مسحوق الكمون

الطريقة:

اخلطي الزبادي باستخدام الخلاط.

أضف الماء والملح وعصير الليمون وأوراق الكزبرة المفرومة ومسحوق الكمون.

يقلب جيدا ويشرب.

تناوليه بعد الغداء أو العشاء.

من الحقائق المعروفة أن البروبيوتيك تساعد في تحسين وظيفة الهضم والأمعاء. ذلك لأن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك تحتوي على بكتيريا الأمعاء الجيدة. وجد العلماء أن البروبيوتيك تزيد من مستويات فيتامين ب 12 والحديد. يمكن للمرضى الذين يعانون من فقر الدم تحسين انخفاض عدد كرات الدم الحمراء ومستويات الهيموجلوبين عن طريق تناول الزبادي ، وهو مصدر جيد للبروبيوتيك. يمكنك تناول الزبادي كما هو أو تحضير اللبن وشربه.

5. التين

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المكونات:

2-4 تين ناضج

1 كوب ماء

الطريقة:

يُنقع التين في وعاء من الماء طوال الليل.

تناوليهم في الصباح.

التين الطازج غني بالحديد. كما أنها مصادر جيدة لفيتامين أ وحمض الفوليك والمغنيسيوم . يساعد نقع التين على الهضم بسرعة.



